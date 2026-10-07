 افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش اعتبار کالابرگ توضیح داد که تیم اقتصادی دولت هنوز درباره عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیده‌اند و به محض عدد دقیق اجرا افزایش اعتبار به مشمولان آغاز خواهد شد

جوان آنلاین: معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی از خانواده‌ها، گفت: تیم اقتصادی دولت هنوز درباره عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیده‌اند. همه تلاش دولت این است که شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.

وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و پس از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرایی و آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق گفته رئیس جمهوری قرار بود مرحله جدید کالابرگ با افزایش همراه باشد اما این اتفاق رخ نداد و امروز (چهارشنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۵) همان کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر، به حساب سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ بود واریز شد.

همچنین خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از پنجم آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.