کد خبر: 1383290
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
سیاست » اخبار کلی

جزئیات برگزاری رزمایش ضد تروریسم شانگهای با حضور ایران

ق معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران جزئیات حضور ایران در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» به میزبانی بلاروس را تشریح کرد.

جوان آنلاین: با هدف تحکیم دیپلماسی دفاعی و انسجام در مهار جریان‌های خشونت‌طلب منطقه‌ای، یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» به میزبانی مینسک حضور پیدا کردند.

سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره اولویت‌های عملیاتی این تمرین مشترک گفت: تمرکز اصلی بر هم‌افزایی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه و مهار جدی جریان‌های خشونت‌طلب است که به عنوان تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه شناخته می‌شوند.

وی با تبیین ابعاد این رزمایش تصریح کرد: این تمرین مشترک با مشارکت ۱۴ کشور عضو و کمیته‌های تابعه سازمان همکاری شانگهای و با حضور بیش از ۱۰۰ مقام عالی‌رتبه نظامی و امنیتی به مدت سه روز در پایتخت بلاروس در حال برگزاری است.

سردار معدنی همچنین ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی و ضدتروریستی را راهبرد اصلی ایران در این میدان تمرینی دانست و بر اهمیت تبادل تجربیات در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی تأکید کرد.

گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در سال ۱۴۰۴ با میزبانی موفق رزمایش ضدتروریسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای موسوم به «سهند ۲۰۲۵»، گام مؤثری در تبلور تعهد فعال به دیپلماسی دفاعی و همکاری‌های امنیت‌محور منطقه‌ای برداشته بود که حضور امروز نیروهای ویژه در مینسک، در تداوم همان رویکرد راهبردی است.

برچسب ها: شانگهای ، سپاه ، رزمایش
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