کد خبر: 1383278
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

روبیو: تنگه هرمز باز است!

ث وزیر خارجه آمریکا مدعی شد تنگه هرمز باز است و میزان نفت عبوری از آن با سطح پیش از بسته‌شدن تنگه برابری می‌کند.

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد واشنگتن نمی‌تواند بپذیرد که یک کشور کنترل یک مسیر دریایی حیاتی را در اختیار داشته باشد.

روبیو در یک نشست خبری در یونان گفت باید مسیرها و منابع متنوعی برای تأمین انرژی وجود داشته باشد و آمریکا نمی‌تواند وابستگی به یک مسیر دریایی خاص را بپذیرد.

وی برای اثرگذاری بر بحران و قیمت انرژی همسو با مقامات کشورش مدعی شد: تنگه هرمز باز است و مقدار نفتی که اکنون از طریق آن خارج می‌شود دقیقاً همان مقداری است که قبل از بسته شدن آن خارج می‌شد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین بدون توجه به بدعهدی و زیاده خواهی کشورش در قبال ایران ادعا کرد: ایران نتوانسته از چندین فرصت برای دستیابی به توافق با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای خود استفاده کند.

روبیو مدعی شد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهران تلاش می‌کند نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند؛ اقدامی که به گفته او دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نخواهد پذیرفت.

وی همچنین ادعا کرد ایران کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده است.

اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که قیمت سوخت و انرژی در آمریکا و کشورهای اروپایی رکورد زده و همچنان رو به افزایش است.

برچسب ها: تنگه هرمز ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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