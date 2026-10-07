کد خبر: 1383276
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گسترش اعتراضات دانش‌آموزی و تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه

فرانسه در شرایطی که دانش‌آموزان فرانسوی بر تعطیلی مدارس تا تحقق خواسته‌هایشان تاکید دارند دولت فرانسه به جای پذیرش خواسته‌های آنها تدابیر امنیتی را در پاریس و دیگر شهرها افزایش داده‌است.

جوان آنلاین: اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه پس از تظاهرات گسترده روز سه‌شنبه ادامه دارد. اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از معترضان خواسته‌اند امروز چهارشنبه نیز اعتصاب و تعطیلی مدارس را ادامه دهند و برای روز پنجشنبه ۸ اکتبر نیز فراخوان تجمع جدیدی تحت عنوان «مرحله چهارم» داده‌اند.

روز سه‌شنبه، طبق آمار وزارت کشور فرانسه، ۲۶۶ هزار نفر در سراسر کشور در اعتراض‌ها شرکت کردند؛ برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را بیش از ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.

در جریان این اعتراض‌ها، حدود ۸۹۱ دبیرستان با اختلال مواجه شدند و اعتراض‌ها به ده‌ها شهر از جمله پاریس، مارسی، لیون، استراسبورگ، تولوز و رن گسترش یافت. اتحادیه‌های دانش‌آموزی اما از اختلال در نزدیک به هزار و ۸۰۰ دبیرستان خبر داده‌اند.

سباستین لوکورنو نخست وزیر فرانسه در واکنش به گسترش اعتراض‌ها اعلام کرده است که کلاس‌های دبیرستان‌ها در بخش‌هایی از فرانسه تا پایان هفته تعلیق می‌شود تا فرصتی برای گفت‌وگو و بیان مطالبات دانش‌آموزان در داخل مدارس فراهم شود.

با این حال، اتحادیه‌های دانش‌آموزی این اقدام را کافی ندانسته و بر ادامه اعتراض‌ها تأکید کرده‌اند.

افزایش بودجه آموزش و پرورش، استخدام معلمان و کارکنان بیشتر، کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات مدارس، کاهش ساعات طولانی حضور در مدرسه، اصلاح نظام پذیرش دانشگاهی و افزایش امکانات بهداشتی و رفاهی مدارس از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده دانش آموزان هستند.

بخشی از تجمعات به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس ضدشورش منجر شد و پلیس در برخی نقاط از گاز اشک‌آور استفاده کرد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در روز سه‌شنبه نزدیک به ۵۰۰ نفر بازداشت و ۴۳ مأمور پلیس زخمی شدند.

از زمان آغاز این جنبش نیز بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. در عین حال، درباره استفاده بیش از حد پلیس از ابزارهای کنترل شورش و زخمی شدن شماری از نوجوانان نیز انتقادهایی مطرح شده است.

چهارشنبه ۷ اکتبر روز تعیین‌کننده‌ای برای دولت فرانسه محسوب می‌شود؛ زیرا دولت تلاش دارد دانش‌آموزان را به کلاس‌ها بازگرداند، اما اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی خواستار ادامه تعطیلی مدارس شده‌اند و برای پنجشنبه ۸ اکتبر نیز مرحله جدیدی از اعتراض‌ها را اعلام کرده‌اند.

برچسب ها: فرانسه ، دانش آموز ، دانش آموران
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