یک سناتور سرشناس آمریکایی تأکید کرد پنتاگون شواهد مربوط به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا را مخفی می‌کند.

جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در جریان سفر وی به خاورمیانه، مانع از ورودش به یک پایگاه نظامی مهم در قطر شده است.

وی این اقدام را بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای پنهان کردن پیامدهای جنگ با ایران توصیف کرد.

پنتاگون هنوز به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.

پایگاه هوایی العدید در قطر بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در غرب آسیاست. این پایگاه در جریان جنگ متجاوزانه‌ای که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ماه فوریه علیه ایران آغاز کردند، هدف حملات مکرر نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است.

مورفی در گفتگو با گروهی از خبرنگاران در ریاض گفت: این سفر برایم ثابت کرد که تلاشی فعال، بی‌سابقه و مغایر با قانون اساسی در جریان است تا هزینه‌ها و پیامدهای این جنگ از کنگره و مردم آمریکا پنهان نگه داشته شود.

وی خاطرنشان کرد که پنتاگون از هماهنگی برای برگزاری جلسه‌ای درباره جنگ در دوران حضور وی در غرب آسیا خودداری کرده است.

مورفی افزود: در تمام دوران حضورم در سنا هرگز با چنین چیزی مواجه نشده‌ام. این بخشی از یک کمپین عامدانه برای کتمان حقایق و ایجاد ابهام است که همکاران جمهوری‌خواه من در کنگره باید خواستار پایان یافتن آن شوند.

مورفی در جریان سفرهای خود به دوحه و ریاض با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و همچنین دیگر مقامات ارشد دیدار کرد.