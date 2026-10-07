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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

 معاریو: ارتش و کابینه اسرائیل ۷ اکتبر شکست فجیعی خوردند

5ث روزنامه عبری معاریو اذعان کرد که مسوولان نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی، هفتم اکتبر شکست فجیعی را متحمل شدند اما از آن درسی نگرفتند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری معاریو امروز چهارشنبه در سومین سالروز عملیات طوفان الاقصی نوشت، نهادهای امنیتی و نظامی و سران سیاسی هیچ درسی از عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در سال ۲۰۰۳ که آن را فاجعه هفتم اکتبر خواند، نگرفته‌اند.

طوفان الاقصی، عملیات نظامی نیروهای حماس علیه رژیم صهیونیستی و در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت مسجدالاقصی بود. این عملیات در منطقه مرزی میان غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین آغاز و تا چندین روز ادامه داشت. در پی این حملات،‌ ابتدا نیروهای حماس برای مقابله با ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی، مناطقی از سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند و پس از آن به صورت زمینی وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. گفته می‌شود در پی این عملیات، بیش از هزار اسرائیلی کشته و هزاران نفر دیگر از آنان زخمی شدند. این عملیات شکستی بی‌سابقه برای رژیم صهیونیستی ارزیابی شد.

در همین رابطه، روزنامه عبری معاریو نوشت، ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی در آن روز به طرز فجیعی شکست خوردند.

جروزالم‌پست: ۷ اکتبر همچنان در ذهن اسرائیلی‌ها تازه است

در همین حال، روزنامه عبری جروزالم پست نیز در مقاله‌ای به مناسبت سومین سالروز هفتم اکتبر نوشت، سه سال پیش در صبح چنین روزی تل‌آویو با چیزی غیرمنتظره از خواب بیدار شد، نیروهای حماس به مرزها با نوار غزه روی آورده و به شهرها و پایگاه‌های نظامی حمله کردند که در نتیجه آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر دیگر اسیر شدند. با وجود گذشت سه سال از آن عملیات اما نمی‌توان آن را بخشی از گذشته دانست، برای بخش بزرگی از جامعه اسرائیل، سه سال گذشته نه مرحله‌ای برای پشت سر گذاشتن تحولات ۷ اکتبر بلکه تلاشی برای سازگاری با پیامدهای آن و پرسش‌های دشواری بوده که از خود به جا گذاشته‌ است، برای بسیاری از اسرائیلی‌ها، این مدت فقط زندگی با آن اتفاقات نبوده و آنها هنوز هم با وحشت آن وقایع زندگی می‌کنند.

جروزالم پست در ادامه نوشت، عملیاتی که آن صبح آغاز شد، هنوز به طور کامل پایان نیافته، حماس کاملا خلع سلاح نشده و آینده آن در غزه هنوز در هاله‌ای از ابهام است چراکه هنوز مشخص نیست چه کسی بر این بخش حکومت خواهد کرد و چه چیزی مانع از وقوع یک «۷ اکتبر» دیگر خواهد شد. پس از سه سال، رژیم صهیونیستی هنوز فاقد یک کمیته رسمی تحقیقات درباره بزرگترین فاجعه تاریخ خود است و این بدان معنا است که پرونده هفتم اکتبر هنوز باز بوده و حل نشده است.

برچسب ها: روزنامه معاریو ، اسرائیل ، جنگ غزه
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