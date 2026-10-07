یکی از رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و از رقبای اصلی نخست‌وزیر این رژیم در انتخابات پارلمانی، با اشاره به گذشت سه سال از هفتم اکتبر، تأکید کرد که اهداف تعیین‌شده برای جنگ هنوز محقق نشده است.

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و یکی از رهبران اپوزیسیون این رژیم اذعان کرد: «اکنون سه سال از هفتم اکتبر گذشته است و ما هنوز به اهداف جنگ دست نیافته‌ایم و این چیزی است که نمی‌توان آن را پذیرفت.»

پیشتر آیزنکوت ضمن معرفی نامزدهای حزب خود برای انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به دلیل کوتاهی در عمل به مسئولیت‌هایش پس از حمله هفتم اکتبر۲۰۲۳، انتقاد کرد.

وی گفت: به منظور مقابله با شکاف عمیقی که در هفتم اکتبر ایجاد شد و چالش‌های خطرناکی که پیش روی کابینه اسرائیل قرار دارد، ما به نخست‌وزیری نیاز داریم که مسئولیت‌پذیر باشد و بداند چگونه جامعه را متحد و اصول صهیونیسم را احیا کند.

به دنبال عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بنیامین نتانیاهو در معرض انتقادات گسترده قرار گرفته است چراکه این حمله یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی بود.

آیزنکوت یکی از رقبای اصلی نتانیاهو در انتخابات پیش‌روی به شمار می‌رود و طبق نظرسنجی مرکز عبری پژوهش‌های «مدگام»، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۵ کرسی بر حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۱ کرسی برتری یافت.