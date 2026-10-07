 اعمال منع آمد و شد و تخریب یادمان شهدا در نابلس توسط رژیم اشغالگر

نظامیان صهیونیست صبح امروز (چهارشنبه) با یورش از چند محور به شهر نابلس در شمال کرانه باختری، منع آمد و شد برقرار کردند و ضمن بازرسی منازل و بازداشت شماری از فلسطینی‌ها، چند یادمان شهدای این شهر را تخریب کردند.

جوان آنلاین: منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با همراه داشتن خودروهای نظامی، تجهیزات نظامی و یک دستگاه بولدوزر وارد نابلس شدند و در مناطق مختلف شهر مستقر شدند. سپس با اعلام منع آمد و شد، رفت‌وآمد شهروندان را ممنوع کردند.

طبق گزارش خبرگزاری شهاب، این نیروها منازل فلسطینی‌ها را تفتیش کرده و ضمن بازرسی و برهم زدن وسایل، شماری از ساکنان را بازداشت کردند.

همچنین یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیوینستی وارد شهر شد و چند یادمان شهدای فلسطینی را در مناطق الدوار و رأس‌العین تخریب کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای صهیونیست یک مدرسه را نیز به مرکز بازجویی میدانی تبدیل و شماری از شهروندان را در آنجا بازداشت و بازجویی کردند.

منابع محلی از ضرب‌وشتم شدید برخی افراد در جریان این بازجویی‌ها خبر دادند.