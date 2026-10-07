کد خبر: 1383261
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
ورزش » ساير

پاسخ منفی قطری‌ها به استقلال برای پرواز مستقیم/ آبی‌ها راهی نجف می‌شوند

5 باشگاه الغرافه قطر برای همکاری با تیم فوتبال استقلال برای پرواز مستقیم به این کشور پاسخ منفی داد.

جوان آنلاین: باشگاه استقلال به دلیل بسته بودن پروازهای مستقیم به سمت قطر، از کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال قطر خواسته بود تا شرایطی فراهم کنند که اعضای تیم استقلال برای دیدار با الغرافه قطر در مسابقات لیگ نخبگان آسیا با پرواز مستقیم به دوحه برسند.

همزمان فدراسیون فوتبال ایران نیز در نامه‌ای به فدراسیون قطر خواهان همکاری با نماینده ایران شده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در جواب درخواست استقلال اعلام کرد باید مراتب از باشگاه الغرافه قطر پیگیری شود.

در ابتدا پالس‌های مثبتی از سوی فدراسیون فوتبال قطر و باشگاه الغرافه داده شد و تصور می‌شد که اعضای تیم استقلال با پرواز مستقیم به دوحه قطر سفر کنند. حتی شماره پرواز و اسامی اعضای تیم نیز گرفته شد، اما به مرور زمان خبری از پیگیری‌های بعدی از سوی قطری‌ها نشد.

باشگاه استقلال دوشنبه در ایمیل دیگر به باشگاه الغرافه خواهان مشخص شدن مسیر پروازی شد که باشگاه قطری اعلام کرد به دلیل محدودیت‌ها روی پروازهای ایرانی، امکان همکاری وجود ندارد. پاسخ قطری‌ها برنامه‌های باشگاه استقلال را بهم ریخت و حالا مسئولان این باشگاه به دنبال سفر به نجف عراق هستند تا از آنجا راهی دوحه شوند.

اگر استقلال بخواهد راهی نجف شود، پس از مسافت ۹۰ دقیقه‌ای، احتمالاً چند ساعتی در فرودگاه نجف معطل خواهد شد و سپس با پرواز دیگری به قطر سفر خواهند کرد.

دیدار الغرافه - استقلال در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا ساعت ۲۱:۴۵ دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود.

برچسب ها: قطر ، تیم قطر ، استقلال
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