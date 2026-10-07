کد خبر: 1383252
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هراس فرانسه از طنین صدای مردم علیه جنایات غزه؛ تظاهرات ۷ اکتبر در پاریس ممنوع شد

فرانسه مقامات فرانسوی از ممنوعیت برگزاری تظاهرات حامیان فلسطین در پاریس به مناسبت ۷ اکتبر خبر داده و با استناد به درخواست وزیر کشور مدعی شدند دلیل این تصمیم پیشگیری از «خطرات احتمالی برای نظم عمومی» و سطح بالای تهدیدهای امنیتی و اقدامات یهودستیزانه در این کشور است.

جوان آنلاین: میدل ایست مانیتور، پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات حامیان فلسطین که برای امروز چهارشنبه (۷ اکتبر)، در پایتخت فرانسه برنامه‌ریزی شده بود، ممنوع شده است. این تصمیم در آستانه سومین سالگرد حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مقاومت فلسطین در غزه (طوفان‌الاقصی) علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، پاتریس فور (Patrice Faure)، رئیس پلیس پاریس، دیروز (سه‌شنبه) با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تأکید کرد که این تصمیم به درخواست لوران نونیز (Laurent Nunez)، وزیر کشور فرانسه، گرفته شده است.

مقامات فرانسوی با بهانه «خطر بالای تروریسم» و سطح «بالای تاریخی» اقدامات یهودستیزانه در این کشور، استدلال کردند که برگزاری چنین تجمعی می‌تواند موجب بروز مخاطرات امنیتی جدی شود.

پاتریس فور مدعی شد: با توجه به تمامی خطرات شناسایی‌شده، وظیفه من تضمین امنیت همگان است؛ بنابراین تصمیم گرفتم این تظاهرات را ممنوع کنم.

هدف از این تجمع، سردادن شعار «علیه نسل‌کشی در غزه و احترام به آتش‌بس» بود؛ همان آتش‌بسی که بارها توسط رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شده است. در حالی که حامیان فلسطین به دنبال برگزاری این تظاهرات بودند، مقامات فرانسوی فضای امنیتی و احتمال بروز درگیری را دلیل اصلی جلوگیری از آن اعلام کرده‌اند.

واکنش ائتلاف «اقدام فوری برای فلسطین» به ممنوعیت تظاهرات در پاریس

شبکه «فرانس انفو» نیز گزاش داد: ائتلاف «اورژانس فلسطین» (Urgence Palestine) در واکنش به تصمیم دولت، اعلام کرد که نسبت به ممنوعیت تظاهرات خود در پاریس، به دادگاه اداری شکایت خواهد کرد.

این ائتلاف در بیانیه‌ای این تصمیم را «سانسور سیاسی» خواند و آن را «تجاوزی آشکار به آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات» دانست.

این ائتلاف همچنین به خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد که برای به چالش کشیدن این تصمیم، شکایتی را در دادگاه اداری ثبت خواهد کرد.

برچسب ها: جنایات غزه ، فرانسه ، موج اعتراضات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

بدون شرح

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

غارنشینی پس از قتل مادر

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار