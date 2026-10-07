هراس فرانسه از طنین صدای مردم علیه جنایات غزه؛ تظاهرات ۷ اکتبر در پاریس ممنوع شد

مقامات فرانسوی از ممنوعیت برگزاری تظاهرات حامیان فلسطین در پاریس به مناسبت ۷ اکتبر خبر داده و با استناد به درخواست وزیر کشور مدعی شدند دلیل این تصمیم پیشگیری از «خطرات احتمالی برای نظم عمومی» و سطح بالای تهدیدهای امنیتی و اقدامات یهودستیزانه در این کشور است.

جوان آنلاین: میدل ایست مانیتور، پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات حامیان فلسطین که برای امروز چهارشنبه (۷ اکتبر)، در پایتخت فرانسه برنامه‌ریزی شده بود، ممنوع شده است. این تصمیم در آستانه سومین سالگرد حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مقاومت فلسطین در غزه (طوفان‌الاقصی) علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، پاتریس فور (Patrice Faure)، رئیس پلیس پاریس، دیروز (سه‌شنبه) با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تأکید کرد که این تصمیم به درخواست لوران نونیز (Laurent Nunez)، وزیر کشور فرانسه، گرفته شده است.

مقامات فرانسوی با بهانه «خطر بالای تروریسم» و سطح «بالای تاریخی» اقدامات یهودستیزانه در این کشور، استدلال کردند که برگزاری چنین تجمعی می‌تواند موجب بروز مخاطرات امنیتی جدی شود.

پاتریس فور مدعی شد: با توجه به تمامی خطرات شناسایی‌شده، وظیفه من تضمین امنیت همگان است؛ بنابراین تصمیم گرفتم این تظاهرات را ممنوع کنم.

هدف از این تجمع، سردادن شعار «علیه نسل‌کشی در غزه و احترام به آتش‌بس» بود؛ همان آتش‌بسی که بارها توسط رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شده است. در حالی که حامیان فلسطین به دنبال برگزاری این تظاهرات بودند، مقامات فرانسوی فضای امنیتی و احتمال بروز درگیری را دلیل اصلی جلوگیری از آن اعلام کرده‌اند.

واکنش ائتلاف «اقدام فوری برای فلسطین» به ممنوعیت تظاهرات در پاریس

شبکه «فرانس انفو» نیز گزاش داد: ائتلاف «اورژانس فلسطین» (Urgence Palestine) در واکنش به تصمیم دولت، اعلام کرد که نسبت به ممنوعیت تظاهرات خود در پاریس، به دادگاه اداری شکایت خواهد کرد.

این ائتلاف در بیانیه‌ای این تصمیم را «سانسور سیاسی» خواند و آن را «تجاوزی آشکار به آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات» دانست.

این ائتلاف همچنین به خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد که برای به چالش کشیدن این تصمیم، شکایتی را در دادگاه اداری ثبت خواهد کرد.