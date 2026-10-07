رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در سالگرد عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی به ضربات سنگین وارد آمده به این رژیم اعتراف کرد.

جوان آنلاین: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در سالگرد عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اعتراف کرد که بر اساس گزارش های منتشر شده هزار و ۳۱۸ تن از نظامیان ارتش و عناصر امنیتی رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تاکنون به هلاکت رسیده اند.

در این گزارش ادعا شده که هزار و ۲۹ شهرک نشین صهیونیست در جریان عملیات طوفان الاقصی و بعد از آن به هلاکت رسیده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اضافه کرد که ۲۵۱ صهیونیست به اسارت گرفته و به نوار غزه منتقل شدند که ۴۰ تن از آنها در اسارت به هلاکت رسیدند.

همچنین گزارش شده که ۳۰ هزار تن از نظامیان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون زخمی شده اند و ۶۳ درصد از آنها از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.

این آمار حجم ضربات سنگین وارد آمده بر رژیم صهیونیستی در اثر عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی را نشان می دهد.