حماس: مقاومت حق مشروع ملت فلسطین تا آزادی سرزمین و مقدسات است

جنبش حماس مقاومت را حق مشروع ملت فلسطین تا آزادی کامل اراضی و مقدسات آن دانست و در بیانیه خود به مناسبت سالروز عملیات طوفان الاقصی، توجه افکار عمومی را به ۱۱ نکته اساسی معطوف کرد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد نبرد «طوفان الاقصی» تاکید کرد هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه‌ای تاریخی و افتخارآمیز در مسیر مبارزاتی مستمر ملت فلسطین و نماد حماسه‌ای ملی است و مقاومت، حقی مشروع تا بیرون راندن اشغالگران و آزادی سرزمین و مقدسات فلسطین به شمار می‌رود.

حماس اعلام کرد در چنین روزی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و در جریان نبرد طوفان الاقصی، همه معانی رشادت، پایداری و همبستگی ملی در غزه تجسم یافت و صدای ملت مظلوم فلسطین پس از دهه‌ها بی‌توجهی، همراهی و همدستی با سیاست‌های رژیم اشغالگر که در پی حذف مسئله فلسطین و حق اصیل ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود بود، به گوش جهان رسید.

این جنبش در سومین سالگرد طوفان الاقصی بر ۱۱ محور تاکید کرد:

اول: حماس با افتخار از عظمت، پایداری و فداکاری‌های ملت فلسطین تجلیل کرد و تاکید کرد این ملت مقاوم با وجود همه مصائب همچون کوهی استوار ایستاده و همچنان با عزت و سرسختی به اراده خود برای آزادی و رهایی از اشغالگری پایبند است.

حماس همچنین از قدرت، توانایی و رشادت مجاهدان فلسطینی، به ویژه نیروهای گردان‌های شهید عزالدین قسام و دیگر گروه‌های مقاومت تمجید و تاکید کرد که آنها افسانه «ارتش شکست‌ناپذیر» را فرو ریختند.

این جنبش در ادامه به ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس درود فرستاد و تاکید کرد این ملت همچنان صخره‌ای است که همه طرح‌های کوچ اجباری و نسل‌کشی بر آن درهم می‌شکند.

حماس بازگشت گسترده فلسطینیان به خانه‌ها و ویرانه‌های محله‌های خود را دلیلی روشن بر ریشه‌دار بودن آنان در سرزمینشان و مخالفت با همه طرح‌های آوارگی و پاکسازی نژادی دانست و تاکید کرد این صحنه‌ها پیامی قاطع برای رژیم اشغالگر و حامیان آن است که این سرزمین متعلق به صاحبان اصلی آن است.

دوم: حماس تاکید کرد طوفان الاقصی واکنشی طبیعی و نتیجه سال‌ها رنجی بود که رژیم صهیونیستی از طریق دهه‌ها تجاوز، محاصره شدید، کشتار سازمان ‌یافته و سلب حقوق ملت فلسطین تحمیل کرده بود.

این جنبش افزود این نبرد در شرایطی رخ داد که طرح‌هایی برای یهودی‌سازی سرزمین و مقدسات فلسطین، تحمیل حاکمیت بر مسجد الاقصی و تشدید فشار بر اسرای فلسطینی در جریان بود.

این جنبش همچنین ادعای رژیم صهیونیستی و حامیانش مبنی بر اینکه جنگ از هفتم اکتبر آغاز شده است را تحریف آشکار واقعیت و دلایل اصلی منازعه دانست و تاکید کرد درگیری با رژیم اشغالگر از آن روز آغاز نشده و فصل‌های پایانی آن نیز هنوز نوشته نشده است.

سوم: حماس اعلام کرد سه سال گذشته ماهیت واقعی رژیم اشغالگر و گرایش‌های آن را آشکار کرده است؛ رژیمی که جنگ نسل‌کشی و کشتارهای گسترده‌ای علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان به راه انداخت و زیرساخت‌ها و عناصر حیاتی نوار غزه را ویران کرد.

این جنبش تاکید کرد جنایات رژیم صهیونیستی تاکنون به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار نفر منجر شده و در کنار آن، ده‌ها هزار فلسطینی در دوره‌های مختلف در زندان‌های رژیم اشغالگر اسیر شده و هزاران نفر نیز مفقود هستند.

حماس تاکید کرد این جنایات مستند و مشخص با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و تنها بر عزم ملت فلسطین برای بازپس‌گیری حقوق خود خواهد افزود.

چهارم: حماس اعلام کرد نسل‌کشی هنوز متوقف نشده و رژیم صهیونیستی آن را با شیوه‌های جدید ادامه داده است؛ به گونه‌ای که کشتار، محاصره و محروم کردن مردم از نیازهای اساسی زندگی به نسل‌کشی خاموش تبدیل شده است.

این جنبش افزود از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون، رژیم صهیونیستی نزدیک به ۱۵۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۵ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است.

حماس تاکید کرد همزمان، حملات در قدس و کرانه باختری نیز ادامه دارد و نظامیان رژیم صهیونیستی به یورش، بازداشت و تخریب منازل ادامه می‌دهند و حملات شهرک‌نشینان علیه مردم، اموال و زمین‌های فلسطینیان نیز تشدید شده است.

این جنبش تاکید کرد هدف از این اقدامات، کوچاندن ملت فلسطین و تحمیل واقعیت‌های شهرک‌سازی بر زمین است.

پنجم: حماس اعلام کرد جنایات رژیم صهیونیستی به فرسایش سریع مشروعیت ادعایی این رژیم و کاهش بی‌سابقه حمایت از آن، حتی در میان متحدان سنتی غربی، منجر شده است.

این جنبش خروج هیئت‌ها از نشست‌های سازمان ملل را نشانه‌ای از تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به موجودیتی منزوی و باری اخلاقی و سیاسی برای جهان دانست.

ششم: حماس تاکید کرد به تلاش برای ایجاد یک راهبرد ملی و مبارزاتی واحد با مشارکت همه جریان‌های فلسطینی ادامه خواهد داد و این راهبرد را تنها راه مقابله با طرح‌های کابینه رژیم صهیونیستی دانست.

هفتم: این جنبش از گسترش کارزارهای بین‌المللی برای تحریم رژیم صهیونیستی و نهادهای دانشگاهی، اقتصادی و امنیتی آن استقبال کرد و از آزادگان جهان خواست این حرکت‌های سازمانی و مردمی را تقویت کنند تا انزوای رژیم صهیونیستی عمیق‌تر شود و رهبران آن در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرند.

هشتم: حماس تاکید کرد این جنبش و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین به اجرای تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس پایبند هستند و با همکاری میانجی‌ها برای موفقیت این توافق تلاش می‌کنند.

این جنبش افزود در شرایطی که رژیم صهیونیستی به نقض‌های آشکار، تشدید محاصره و تعمیق بحران انسانی علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد، دولت آمریکا و میانجی‌های ضامن مسئول هستند این رژیم را به اجرای تعهدات خود وادار کنند.

حماس همچنین خواستار اجرای نقشه راهی شد که این جنبش با آن موافقت کرده است؛ نقشه‌ای که باید به پایان کامل و همه‌جانبه تمامی اشکال تجاوز، امدادرسانی به ملت فلسطین، بازسازی غزه و خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه منجر شود.

نهم: حماس از دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری خواست عاملان نسل‌کشی در غزه؛ و در راس آنان «بنیامین نتانیاهو»، اعضای کابینه او و فرماندهان و نظامیان ارتش صهیونیستی را تحت پیگرد قرار دهند.

این جنبش تاکید کرد باید از فرار آنان از مجازات جلوگیری شود تا به قوانین بین‌المللی و عدالت انسانی احترام گذاشته شود.

دهم: حماس امت عربی و اسلامی را عمق راهبردی و پشتیبان بزرگ مسئله فلسطین دانست و از ملت‌های عربی و اسلامی، آزادگان جهان و نیروهای زنده خواست به حرکت درآیند و همه ابزارهای فشار را فعال کنند.

این جنبش همچنین خواستار احیای موج‌های گسترده همبستگی و فعالیت‌های میدانی برای مقابله با جنگ نسل‌کشی، کوچ اجباری و گرسنگی و حمایت از پایداری ملت فلسطین و حق آن در آزادی و استقلال شد.

یازدهم: حماس تاکید کرد ملت فلسطین از خود، سرزمین، حقوق و مقدسات خود و از حق مشروع خود برای مقاومت در برابر اشغالگری با همه ابزارها دفاع می‌کند و این مسیر تا پایان اشغالگری و تشکیل کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت کامل فلسطین به پایتختی قدس ادامه خواهد یافت.

این جنبش تاکید کرد هدف آن است که ملت فلسطین زندگی شرافتمندانه‌ای بدون محاصره، بمباران، تهدید یا قیمومیت داشته باشد.

حماس در پایان و در سومین سالگرد طوفان الاقصی، برای شهدای فلسطین طلب رحمت کرد و از مسیر و فداکاری‌های رهبران شهید مقاومت از جمله شهیدان «اسماعیل هنیه»، «صالح العاروری»، «یحیی سنوار» و «محمد ضیف» یاد کرد و تاکید کرد خون آنان و همه شهدای ملت فلسطین و امت اسلامی، چراغ راه آزادی و بازگشت باقی خواهد ماند.

این جنبش همچنین برای شهدا طلب رحمت و جاودانگی، برای مجروحان و بیماران آرزوی شفای عاجل و برای اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی آرزوی آزادی کرد.