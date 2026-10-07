کد خبر: 1383233
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراض‌ها در یونان به سفر روبیو؛ مخالفان علیه حضور نظامی آمریکا تجمع کردند

قث همزمان با سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، به یونان معترضان در آتن و تسالونیکی با برگزاری تجمع‌های ضدجنگ، به سیاست‌های آمریکا و گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور اعتراض کردند.

جوان آنلاین: تارنمای یونانی پاراپولیتیکا در گزارشی نوشت: اعتراض‌ها عصر سه‌شنبه (۱۴ مهر) در میدان سینتاگما و محوطه پروپیله‌آ آغاز شد. این تجمع‌ها از سوی اتحادیه‌های دانشجویی، تشکل‌های کارگری و احزاب سیاسی مخالف سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، به یونان سازماندهی شده بود.

تجمع معترضان در آتن از ساعت ۱۹ به وقت محلی آغاز شد و آنها قصد داشتند به سمت سفارت آمریکا راهپیمایی کنند. در پی برگزاری این اعتراض‌ها و حضور روبیو در یونان، پلیس راهنمایی و رانندگی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تدابیر ترافیکی را در مرکز شهر به اجرا گذاشت.

اظهارات رهبر حزب کمونیست یونان درباره سفر روبیو

پاراپولیتیکا نوشت:دیمیتریس کوتسومباس دبیرکل حزب کمونیست یونان، در سخنرانی خود در تجمع میدان سینتاگما گفت: مردم یونان دیگر بیش از این تحمل ندارند.

او در ادامه اظهار داشت: مردم یونان طی تمام این سال‌ها به دلیل توافق راهبردی با ایالات متحده آمریکا هزینه سنگینی پرداخته‌اند، از فقر انرژی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها گرفته تا مالیات‌های سنگین و هزینه‌های هنگفت نظامی که هیچ هدف دفاعی برای کشور ما ندارد. علاوه بر این، کشور ما درگیر جنگ‌ها شده و سراسر یونان نیز از پایگاه‌های نظامی مرگبار آمریکا پر شده است.

وی افزود: کریدور عمودی برای انتقال گاز طبیعی مایع گران‌قیمت آمریکا، شرایط را بدتر خواهد کرد. این طرح موجب افزایش شدید هزینه‌های زندگی و فقر انرژی، کاهش درآمد مردم عادی، از بین رفتن حقوق کارگران و گرفتار شدن هرچه بیشتر کشور ما در رقابت‌های امپریالیستی منطقه و برنامه‌های جنگی متحدانش خواهد شد.

تجمع ضد جنگ در تسالونیکی در اعتراض به سفر روبیو به یونان

در شهر تسالونیکی نیز همزمان با سفر مارکو روبیو به یونان، تجمعی ضد جنگ برگزار شد. تصاویر مرتبط با این تجمع در ادامه آمده است.

برچسب ها: یونان ، امریکا ، جنگ
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