قتل زن ژاپنی، پایگاه های آمریکا در اوکیناوا را به منع آمد و شد کشاند

در پی قتل یک زن ژاپنی توسط یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در استان اوکیناوا، ارتش آمریکا ضمن توقف ۴۸ ساعته فعالیت های خود، مقررات منع آمد و شد شبانه را به مدت یک ماه در پایگاه های نظامی این کشور در جنوب ژاپن برقرار کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری کیودو با انتشار این خبر افزود: در پی دستگیری یک تفنگدار دریایی آمریکا به ظن قتل و سرقت، به نظامیان آمریکایی مستقر در استان اوکیناوا واقع در جنوب ژاپن دستور توقف ۴۸ ساعته عملیات و یک ماه منع رفت و آمد شبانه (حکومت نظامی) داده شد.

بنابراین گزارش هماهنگ‌کننده منطقه‌ای ارتش آمریکا در اوکیناوا روز سه‌شنبه (روز گذشته به وقت محلی) اعلام کرد که پس از دستگیری یک تفنگدار دریایی به ظن سرقت و قتل یک زن ژاپنی از اهالی استان اوکیناوا، ارتش آمریکا در اوکیناوا از روز جمعه به مدت یک ماه از نیمه‌شب تا ساعت ۵ صبح مقررات منع رفت و آمد اعمال خواهد کرد.

این گزارش حاکی است ژنرال «بنجامین واتسون»، هماهنگ‌کننده نیروهای آمریکایی در ژاپن در منطقه اوکیناوا، با وضع «معیارهای انضباطی» اعلام کرد : تمام پرسنل نظامی ایالات متحده در اوکیناوا از ظهر چهارشنبه به مدت ۴۸ ساعت عملیات خود را متوقف خواهند کرد و طی این مدت هرگونه «آزادی فردی نامشروع» و «رفتارهای خارج از عرف» برای پرسنل این پایگاه ها ممنوع خواهد بود که از جمله این ممنوعیت شامل مصرف الکل در داخل یا خارج از پایگاه های نظامی خواهد بود.

این مقام نظامی آمریکایی در مورد جنایت رخ داده بدست یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا گفت: حوادثی از این دست ، ما را ملزم به تأمل می‌کند. انضباط، تعهد فردی و جمعی برای تصمیم‌گیری‌های درست.