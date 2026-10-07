«سیسیلیا استرادا» نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا در اظهاراتی تاکید کرد که بی‌تفاوتی نهادهای اروپایی در قبال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و اشغالگری در کرانه باختری به همدستی تبدیل شده است.

جوان آنلاین: استرادا در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی اظهار کرد که اعمال تحریم‌های محدود علیه شهرک‌نشینانی که دست به خشونت می‌زنند به اصل مساله نمی‌پردازد، زیرا شهرک‌سازی و اشغالگری به خودی خود نوعی خشونت است.

وی افزود که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست از حمایت و حفاظت ارتش رژیم صهیونیستی برخوردار است.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین خاطر نشان کرد که اشغالگری بر جنبه‌های مختلف زندگی فلسطینیان از رفت‌وآمد و آموزش گرفته تا دسترسی به خدمات اساسی، تاثیر مستقیم دارد.

استرادا تاکید کرد که فلسطینیان نباید صرفا به عنوان قربانی به تصویر کشیده شوند و از مقاومت بدون خشونت و پایداری آنان در برابر اشغالگری تمجید کرد.