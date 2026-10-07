یک شهید و چند زخمی در حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه و همزمان با سومین سالگرد هفتم اکتبر، حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی‌های گسترده‌ای را در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد که بر اثر آن دست‌ کم یک فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: در شمال نوار غزه یک پهپاد رژیم صهیونیستی گروهی از فلسطینیان را در اطراف بیمارستان «کمال عدوان» هدف قرار داد. در پی این حمله یک شهید از محل به بیرون کشیده شد و شماری نیز زخمی شدند.

همچنین «محمد طموس» از نیروهای امداد و نجات هنگامی که برای انتقال مجروحان از اطراف بیمارستان کمال عدوان عازم این منطقه بود، در حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد.

در جبالیا نیز یک پهپاد رژیم صهیونیستی منطقه اطراف مدارس «ابوحسین» را هدف قرار داد.

در شهر غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی با استفاده از ربات‌های مملو از چندین تن مواد منفجره، عملیات انفجاری گسترده‌ای را در مناطق تحت کنترل خود در شرق شهر انجام دادند تا باقی‌مانده منازل فلسطینیان را تخریب کنند.

همزمان، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده مناطق شرقی شهر غزه را به رگبار بستند و توپخانه این رژیم نیز مناطق شرقی شهر را هدف قرار داد.

در مرکز نوار غزه، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق دیرالبلح تیراندازی سنگینی انجام دادند و ارتش این رژیم همچنین عملیاتی برای تخریب و انفجار ساختمان‌ها در جنوب شرق این شهر انجام داد.

در جنوب نوار غزه نیز تانک‌های رژیم صهیونیستی شرق خان‌یونس را به شدت به رگبار بستند و نظامیان این رژیم همزمان عملیات انفجاری دیگری را در شرق این شهر اجرا کردند.

در منطقه المواصی خان‌یونس نیز تیراندازی شدید خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به سمت چادرهای آوارگان گزارش شد.

گلوله‌های سرگردان به چادرهای آوارگان در منطقه «بئر ۱۹» در مجاورت اردوگاه «اهل السنه» اصابت کرد و به زخمی شدن شماری از فلسطینیان منجر شد. یک دختر خردسال نیز بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در المواصی زخمی شد.

قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز چادرهای آوارگان در منطقه المواصی شهر رفح در جنوب نوار غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.

گزارش‌ها همچنین از ادامه عملیات گسترده انفجار با استفاده از ربات‌های بمب‌گذاری‌ شده در مناطق تحت اشغال ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهرهای غزه و خان‌یونس خبر می‌دهد.