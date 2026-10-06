تعطیلی ۵ فرودگاه عربستان با تشدید حملات موشکی یمن

جوان آنلاین: درحالی که عربستان پس از حمایت‌های لفظی ترکیه و پاکستان در چارچوب توافق مکه، حملات هوایی خود به یمن را تشدید کرده، انصارالله نیز دامنه عملیات را به زیرساخت‌های این کشور گسترش داده است. به گفته سخنگوی ارتش یمن، نیرو‌های صنعا با موشک‌های بالستیک مرکز تجمع نیرو‌های سعودی در جازان و فرودگاه اب‌ها را هدف قرار دادند که به توقف پرواز‌ها در این مناطق انجامید. وقوع انفجار‌هایی در ریاض، دمام و نجران نیز فعالیت فرودگاه‌های این سه شهر را مختل کرد. در تعز رزمندگان مقاومت موفق شدند مزدوران سعودی را به عقب رانده و صد‌ها کیلومتر را آزاد کنند. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد هشدار رهبران صنعا درباره اجرای قاعده «زیرساخت در برابر زیرساخت» وارد مرحله عملیاتی شده و ادامه جنگ‌افروزی می‌تواند هزینه سنگینی برای عربستان به همراه داشته باشد.

رهبران انصارالله بار‌ها اعلام کرده‌اند که تنها راه نجات عربستان، توقف جنگ و پایان محاصره دریایی یمن است، اما حاکمان سعودی بدون توجه به این هشدار‌ها و با وجود شکست‌های گسترده در میدان، همچنان بر ادامه جنگ اصرار دارند. این رویکرد نه‌تنها به اهداف مورد نظر عربستان منجر نشده بلکه دامنه درگیری را به عمق خاک این کشور کشانده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های یمنی با چند فروند موشک بالستیک، تجمع نیرو‌های سعودی در اردوگاه «الدغاغیر» در جازان را هدف قرار دادند. طبق گزارش شبکه المسیره، سریع گفت که این حمله با دقت و به‌صورت مستقیم به اهداف اصابت کرده و ده‌ها کشته و زخمی در میان نیرو‌های سعودی برجا گذاشته است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که نیرو‌های صنعا در عملیاتی دیگر، فرودگاه بین‌المللی اب‌ها را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند. وی تأکید کرد که این موشک نیز به‌صورت دقیق و مستقیم به هدف اصابت کرده و در پی آن، فعالیت‌های هوانوردی در فرودگاه اب‌ها مختل شده است. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد: «بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی جهانی نسبت به تداوم برقراری پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار می‌دهیم، زیرا حریم هوایی عربستان عرصه حملات ماست.»

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان نیز دیروز با اذعان به وقوع دو حمله علیه فرودگاه‌های بین‌المللی جازان و نجران اعلام کرد این حملات به تأسیسات این دو فرودگاه آسیب زده و سه نفر نیز زخمی شده‌اند.

تنبیه متجاوز سعودی تنها به شهر‌های مرزی محدود نماند و دیگر مناطق این کشور نیز با اصابت موشک‌های یمنی به لرزه درآمدند. منابع محلی از شنیده شدن صدای دو انفجار در شهر جده خبر دادند. همزمان با شنیده شدن صدای انفجار‌ها در شهر دمام پرواز‌ها در فرودگاه ملک فهد این شهر نیز متوقف شد.

از سوی دیگر، رسانه عراقی «نایا» گزارش داد که موشک‌های شلیک‌شده نیرو‌های مسلح یمن، ریاض را هدف قرار دادند. این انفجار‌ها در محله المصفاه در جنوب ریاض، محل استقرار پالایشگاه‌های نفت آرامکو رخ داده‌اند. همزمان داده‌های پروازی نشان می‌دهد که فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض به دلیل این حملات، به حالت تعلیق درآمده و چند هواپیما نتوانستند در این شهر فرود بیایند.

این حملات نشان می‌دهد که هشدار یمنی‌ها درباره اجرای معادله «عملیات زیرساخت در برابر زیرساخت» و «پایتخت در برابر پایتخت» در حال عملی شدن است، به‌گونه‌ای که هرچه دامنه جنگ‌افروزی عربستان گسترده‌تر شود، عمق خاک این کشور و تأسیسات حیاتی آن نیز بیش از پیش در معرض حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها قرار خواهد گرفت.

عقب راندن مزدوران سعودی در تعز

رزمندگان مقاومت یمن همزمان با حملات موشکی به عمق خاک عربستان، در جبهه‌های میدانی نیز موفق شدند دستاورد‌های جدیدی را کسب کنند. یک منبع نظامی بلندپایه صنعا دیروز در گفت‌و‌گو با المیادین تأکید کرد: «نیرو‌های مسلح این کشور موفق شدند بیش از ۲هزار کیلومتر مربع از مساحت استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به دشمن سعودی را از مناطق المعافر و المواسط بیرون کنند». وی تأکید کرد: «مزدوران سعودی در هر منطقه‌ای که باشند هدف قرار خواهند گرفت و عربستان سعودی تبعات این تجاوزات را متحمل خواهد شد.»

منابع میدانی یمنی اعلام کردند که نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی کنترل المخا، باب‌المندب یا مناطق اطراف آن را در دست ندارند و تأیید کردند که نیرو‌های مسلح صنعا همچنان در المخا و باب‌المندب حضور دارند و هیچ نقضی در این منطقه ثبت نشده است. این درحالی است که رسانه‌های نزدیک به عربستان پیش‌تر مدعی شده بودند نیرو‌های هم‌پیمان این کشور در تعز به موفقیت‌هایی دست یافته و حتی تا نزدیکی تنگه باب‌المندب پیشروی کرده‌اند.

تشدید جنایات سعودی در یمن

عربستان که در برابر قدرت‌نمایی انصارالله با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده، حملات هوایی خود را به یمن تشدید کرده است. شبکه المسیره دیروز صحنه‌های تکان‌دهنده و هولناکی از جنایتی که در منطقه حرض در استان حجه از سوی دشمن سعودی رقم زده شده، پخش کرد. از سوی دیگر انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن از زخمی شدن سه نفر از جمله یک کودک در حمله هوایی سعودی به منطقه صاله در استان تعز خبر داد. جنگنده‌های سعودی در شش نوبت مناطق علی العمری و باب‌المندب در ذباب و در سه نوبت حیفان را بمباران کردند. همچنین استان صعده در شمال یمن نیز از سوی جنگنده‌های سعودی بمباران شد. عربستان همچنین با موشک، مزارع و منازل شهروندان را در شهرستان‌های سحار و ساقین در استان صعده هدف قرار داد. المیادین گزارش داد که در پی حملات هوایی عربستان به مناطق مرزی استان‌های صعده و حجه هفت نفر شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.

گسترش حملات به یمن درحالی است که ریاض حمایت ضمنی شرکای دفاعی برای همراهی در این جنگ را دریافت کرده است. بنابراین، عربستان، ترکیه و پاکستان دو شنبه شب در بیانیه مشترک «پیمان مکه» تأکید کردند امنیت هر یک از سه کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت جمعی آنهاست. به گزارش الجزیره، در این بیانیه بر آغاز فوری اجرای تعهدات دفاع مشترک و تأمین نیرو‌ها و توانمندی‌های نظامی و استقرار سریع آنها در عربستان تأکید شده است.