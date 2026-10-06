نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعا‌های پوچ و از سر استیصال رئیس‌جمهور امریکا گفت: باز بودن یا بسته بودن تنگه هرمز را نمایشگر‌های قیمت سوخت در امریکا تعیین می‌کند نه توئیت‌های پوچ. به گزارش خانه ملت، علی نیک‌زاد ثمرین روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، ادعا‌های رئیس‌جمهور متوهم امریکا را پوچ و ناشی از استیصال توصیف کرد و گفت: طبیعی است که وقتی یک به‌اصطلاح ابرقدرت، در مواجهه با اراده پولادین و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران طعم تلخ شکست را چشیده است، تلاش کند تا با کار رسانه‌ای و تهدید و هوچی‌گری از قبول این شکست مفتضحانه سر باز بزند، اما واقعیت‌ها را میدان تعیین می‌کند و نه لفاظی.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی افزود: قرار بود عراق را ایالت ۵۱ امریکا کنید، با خفت و خواری با ۱۰ هزار کشته و ۳۱ هزار زخمی مجبور به ترک عراق مقتدر شدید. وی تصریح کرد: باز بودن یا بسته بودن تنگه هرمز را نمایشگر‌های قیمت سوخت در امریکا تعیین می‌کند، نه توئیت‌های پوچ. ملت ایران سال‌هاست تصمیم گرفته است تا مستقل زندگی کند و پای این تصمیم خود ایستاده است. به نفع خود شماست تا این واقعیت را بپذیرید و در برابر اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تهدید‌های رئیس‌جمهور متوهم امریکا، کاربرد داخلی دارد و ناظر به تأثیرگذاری در انتخابات داخلی امریکاست و ارزش میدانی ندارد، ولیکن جمهوری اسلامی ایران آماده است تا پاسخ هرگونه ماجراجویی دوباره را محکم‌تر، کوبنده‌تر و شدیدتر بدهد. جانفدایان ایران عزیز اسلامی اعم از نیرو‌های مسلح مقتدر و مردم جانفدا آماده‌اند تا دشمنان متجاوز را آنچنان تنبیه کنند که مایه عبرت تاریخ شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه‌ای به کشور‌های همسایه خود داریم. از همسایگان خود می‌خواهیم مستقل از تهدید و تطمیع دشمنان اسلام، روابط تاریخی و دینی خود را با ایران عزیز اسلامی تنظیم کنند. امنیت پایدار و اقتصاد شکوفا در منطقه غرب آسیا، یک دستاورد جمعی است که صرفاً از مسیر همکاری مشترک بین ما می‌گذرد. قدرت‌های خارجی به شما رؤیا می‌فروشند، هزینه آن را نقد دریافت می‌کنند، ولی هیچ کالایی به شما تحویل نمی‌دهند. پیشرفت همه کشور‌ها در گرو همکاری مشترک ساکنان حقیقی همین منطقه است.