کد خبر: 1383164
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پلیس انگلیس یک مرد ۲۲ ساله را در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد بازداشت کرد

3 پلیس انگلیس اعلام کرد یک مرد ۲۲ ساله بریتانیایی را در لندن به اتهام اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده است.

جوان آنلاین: از فرانس۲۴، پلیس انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد یک مرد ۲۲ ساله را در لندن به اتهام تدارک اقدامات تروریستی و در چارچوب تحقیقات درباره یک توطئه مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد (RAF Fairford) بازداشت کرده است.

به گزارش ایرنا، پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد این مرد در منطقه وست‌مینستر لندن بازداشت شده و ماموران همچنین ملکی را در همین منطقه بازرسی کرده‌اند. این فرد همچنان در بازداشت پلیس است.

این بازداشت تازه‌ترین تحول در تحقیقات پرونده‌ای است که پس از اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس، روز سه‌شنبه گفت: «این همچنان یک تحقیقات در حال انجام است و تیم‌های تخصصی ما به بررسی چندین مسیر تحقیقاتی درباره شرایط وقایع رخ‌داده در نزدیکی پایگاه فرفورد ادامه می‌دهند.»

پیشتر در ماه سپتامبر ده‌ها نفر از ساکنان مناطق اطراف پایگاه فرفورد به دلیل حضور گسترده نیرو‌های مسلح پلیس و کارشناسان خنثی‌سازی بمب ارتش، از خانه‌های خود تخلیه شده بودند.

پلیس بعدا اعلام کرد مقداری ماده شتاب‌دهنده آتش‌سوزی، از جمله بنزین، در سه دستگاه ون مرتبط با پنج مظنون پیدا کرده است، اما هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشده است.

برچسب ها: پلیس انگلیس ، پایگاه فرفورد ، اقدام تروریستی
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