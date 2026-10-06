کد خبر: 1383158
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: اتهام استفاده نظامی از بیمارستان‌ها در غزه، بهانه‌ای برای ادامه تخریب آنهاست

3 جنبش حماس با رد قاطعانه ادعا‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نوار غزه برای فعالیت‌های نظامی، نسبت به استفاده از این بهانه‌ها برای حمله به زیرساخت‌های باقی‌مانده پزشکی هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد: «ارتش جنایتکار اشغالگر بار دیگر از طریق سخنگویان تروریست خود، علیه غزه و بیمارستان‌هایی که به صورت محدود در حال فعالیت هستند، دست به تحریک زده و به دروغ ادعا می‌کند که حماس از بیمارستان‌ها برای ذخیره تجهیزات نظامی استفاده می‌کند.»

به گزارش ایرنا، حماس در این بیانیه افزود که این ادعا‌ها «کذب محض و افترا» است و بیمارستان‌های فعال غزه برای بازدید نهاد‌های بین‌المللی و سازمان ملل باز هستند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، ضمن هشدار نسبت به استفاده از این دروغ‌پردازی‌ها به عنوان دستاویزی برای حمله به زیرساخت‌های درمانی باقی‌مانده در غزه، از سازمان ملل متحد خواست تا با اعزام تیم‌های بازرسی، کذب بودن این ادعا‌ها را تأیید کند.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که «ایلا واویه» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با تکرار ادعا‌های پیشین، مدعی شد که حماس از مراکز و زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه بیمارستان‌ها، برای اجرای عملیات نظامی علیه نظامیان این رژیم استفاده می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی با تهدید ضمنی اعلام کرد که تداوم این فعالیت‌ها ممکن است باعث شود تا این نهاد نظامی «علیه منبع تهدید» اقدام کرده و این مراکز را هدف قرار دهد.

این تهدیدات در حالی مطرح می‌شود که سیستم درمانی نوار غزه با بحرانی بی‌سابقه و وخیم روبه‌رو است و وزارت بهداشت فلسطین در غزه اخیراً هشدار‌های شدیدی درباره توقف کامل خدمات پزشکی و تشخیصی در این باریکه صادر کرده است.

در همین زمینه، سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد که بیمارستان‌های غزه به دلیل کمبود شدید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند که این امر مانع از ارائه خدمات بهداشتی ضروری به مردم شده است.

«رینهلده فان دی ویردت»، نماینده سازمان جهانی بهداشت در اراضی اشغالی فلسطین، تأکید کرد که تجهیزات پزشکی به طور میانگین ۷۴ روز در انتظار دریافت مجوز ورود هستند و حدود ۴۰ درصد از تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی همچنان به دلیل عدم صدور مجوز در خارج از غزه معطل مانده‌اند.

وی با بیان اینکه دریافت مجوز نیز تضمین‌کننده ورود کالا‌ها نیست و ممکن است ورود این کالا‌ها با رویه‌های سخت‌گیرانه بیشتر یا حتی رد ورود مواجه شوند، خواستار تسهیل ورود بدون مانع کمک‌ها و اقلام بهداشتی به نوار غزه از طریق چندین گذرگاه شد تا روند امدادرسانی به مراکز درمانی شتاب گیرد.

برچسب ها: حماس ، غزه ، رژیم صهیونیستی
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