با ادامه اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و گسترش آن، دولت این کشور تصمیم گرفت کلاس‌های درس را تا پایان هفته تعطیل کند؛ از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه مشکلات را به گردن «جناح چپ افراطی» انداخت!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، با ادامه اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و گسترش آن، دولت فرانسه تصمیم گرفت کلاس‌های درس را تا پایان هفته تعطیل کند.

از سوی دیگر، نخست وزیر فرانسه نیز در سخنانی با هدف انحراف افکار عمومی از مشکلات عدیده در این کشور، مدعی شد: جناح چپ افراطی در تلاش است تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از طریق اعتراضات دانشجویی هرج و مرج ایجاد کند.

این در حالیست که روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» پیشتر اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در فرانسه، بیش از ۶ هزار نفر در این کشور بازداشت شدند.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه نیز روز یکشنبه و در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان در این کشور اعلام کرد که در پی یک هفته درگیری میان پلیس ضدشورش و دانش‌آموزان دبیرستانی که هم‌زمان با گسترش اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت کلاس‌های درس رخ داد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان همچنان به‌صورت جزئی یا کامل تعطیل خواهند ماند.

اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صد‌ها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.