۱۱ هندی در جریان حادثه دریایی در تنگه هرمز زخمی شدند

وزارت امور خارجه هند اعلام کرد، ۱۱ خدمه هندی روز سه‌شنبه پس از اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نوشته «نیو ایندین اکسپرس»، این وزارتخانه گفت کشتی «ام‌تی آن پیس» حامل ۱۹ خدمه، از جمله ۱۷ تبعه هند بود. در این حادثه ۱۲ خدمه زخمی شدند که ۱۱ نفر از آنها اتباع هند بودند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما حمله‌ای را که اوایل امروز به کشتی تجاری «ام تی آن پیس» با پرچم پاناما در نزدیکی سواحل عمان صورت گرفت، محکوم می‌کنیم. این کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفت.»

وزارت امور خارجه هند اعلام کرد خدمه زخمی با کمک مقام‌های عمانی از این شناور خارج شدند و در حال حاضر شهر خصب عمان تحت درمان پزشکی قرار دارند.

این وزارتخانه در ادامه از مقام‌های عمانی به دلیل کمک آنها در خارج کردن دریانوردان زخمی تشکر کرد.