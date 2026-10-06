سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شد

رئیس مرکز آمار ایران از آغاز عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۲۶ مهر در استان‌های سردسیر و از اول آبان در سایر استان‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی و مبنای ۱۴۰۵ آذربایجان‌غربی که به صورت ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور داشت، افزود: با توجه به شرایط جوی و پیش بینی های هواشناسی در استان های سردسیر، عملیات میدانی سرشماری از ۲۶ مهر ماه آغاز خواهد شد و در سایر استان ها از اول آبان ماه شاهد اغاز سرشماری خواهیم بود.

گودرزی اظهار کرد: در سرشماری امسال استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های موجود دریافت می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: استفاده از شیوه غیرحضوری موجب کاهش حجم عملیات می‌شود و تلاش داریم اطلاعات جمعیتی استان با کیفیت و دقت لازم تکمیل شود.گودرزی با اشاره به ضرورت شناسایی گروه‌های مختلف جمعیتی گفت: در این فرآیند جمعیت شناور، عشایر و سایر گروه‌هایی که ممکن است اطلاعات آنها در سامانه‌های موجود کامل نباشد، مورد توجه قرار می‌گیرند.