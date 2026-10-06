واکنش حماس به حرکت فاشیستی بن گویر در قدس اشغالی

حماس اعلام کرد: حضور تحریک‌آمیز بن گویر در محل تخریب یک ساختمان مسکونی در شهرک «الطور» در قدس اشغالی، نمادی از تروریسم سازمان‌ یافته رژیم اشغالگر است.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای اعلام کرد که حضور تحریک‌آمیز و شخصی «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در محل تخریب یک ساختمان مسکونی در شهرک «الطور» در قدس اشغالی، نمادی از تروریسم سازمان‌ یافته رژیم اشغالگر و حامی افراط‌گرایی و جنایت در همه اشکال آن است.

حماس بیان کرد: افزایش عملیات تخریب در قدس اشغالی که تازه‌ترین مورد آن، تخریب یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در الطور با نظارت مستقیم بن‌گویر بود، در چارچوب تبلیغات انتخاباتی سران رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد؛ تبلیغاتی که سردمداران این رژیم در آن برای تشدید آزار و سرکوب ملت فلسطین و تعرض به سرزمین آن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این جنبش، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول ادامه رویکرد سرکوبگرانه و فاشیستی دانست و تاکید کرد ادامه این سیاست پیامدهای بیشتری در عرصه میدانی به دنبال خواهد داشت.

حماس همچنین تاکید کرد: همه این اقدامات سرکوبگرانه قادر نخواهد بود اراده ملت فلسطین را درهم بشکند و ملت فلسطین به مسیر مقاومت و آزادی ادامه خواهد داد.

این جنبش از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست برای مهار رژیم صهیونیستی و توقف طرح‌های آن برای تخریب منازل و آواره کردن فلسطینی ها، فورا مداخله کنند.

حماس همچنین از مردم فلسطین خواست همه ابزارهای مقابله و رویارویی با جنایات فزاینده تخریب منازل در قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را فعال کنند و پایداری و ایستادگی فلسطینیان را تقویت کنند.

حماس اعلام کرد: پایداری مردم فلسطین، سدی مستحکم در برابر طرح‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و سرزمین آن به شمار می‌رود.