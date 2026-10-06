جوان آنلاین: دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، به ارتش دستور داده است در آستانه سالگرد عملیات ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) سطح آمادگی خود را برای هرگونه سناریو و احتمال در غزه افزایش دهد.

شبکه ۱۲ عبری نیز گزارش داد که این دستور در پی دریافت اطلاعاتی درباره «نیت حماس برای تلاش جهت اجرای حملات و عملیات علیه نظامیان اسرائیلی در غزه در این روز» صادر شده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است و تدابیر امنیتی در اطراف غزه تشدید شده است.

در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه‌های مقاومت غزه عملیات طوفان الاقصی را در دفاع از مسجدالاقصی در برابر اقدامات و یورش‌های صهیونیست‌ها آغاز کردند که طی آن مقاومت توانست به داخل اراضی ۱۹۴۸ نفوذ کند.

این عملیات ترکیبی از عملیات زمینی، هوایی، دریایی و موشکی بود و بنا به اذعان صهیونیست‌ها و ناظران، بی‌سابقه‌ترین عملیات ضداسرائیلی در طول تاریخ اشغال اراضی فلسطین در هفت دهه گذشته بود.

این عملیات که با عبور از حصار امنیتی غزه و حمله به پایگاه‌ها و شهرک‌های صهیونیستی همراه بود، به کشته و اسیر شدن شمار زیادی از نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست منجر شد و بهانه آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه را فراهم کرد. این جنگ تاکنون ده‌ها هزار شهید و زخمی به‌جای گذاشته و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای در نوار غزه ایجاد کرده است.