راهپیمایی اعتراضی هواداران نخست‌وزیر پیشین پاکستان به سمت پایتخت، موجب اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد و اطراف آن شد.

جوان آنلاین: هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان در ادامه راهپیمایی اعتراضی خود در حمایت از عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور به منطقه کوهات در ایالت خیبرپختونخوا رسیدند.

راهپیمایی حزب تحریک انصاف شامگاه دوشنبه به بخش لاچی در منطقه کوهات رسید و «سوهیل آفریدی» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در جمع هواداران این حزب سخنرانی کرد.

آفریدی با تأکید بر ضرورت ادامه این حرکت گفت مبارزه حزب طولانی خواهد بود و به استقامت و بسیج مستمر نیاز دارد.

قرار است شرکت‌کنندگان روز سه‌شنبه حرکت خود را از کوهات به سمت پیشاور ادامه دهند و شب را در منطقه متانی در حومه پیشاور سپری کنند.

سروزیر خیبرپختونخوا همچنین از مردم کوهات خواست با حضور گسترده در این راهپیمایی شرکت کنند و گفت این منطقه نباید از نظر میزان مشارکت از دیگر مناطق عقب بماند.

آفریدی در ادامه اظهار کرد: «پیام باید به‌روشنی منتقل شود؛ خیبرپختونخوا متعلق به عمران خان است و با عمران خان خواهد ماند.»

وی اعلام کرد حرکت کاروان به سمت پیشاور ساعت ۱۵ از میدان دانشگاه آغاز خواهد شد.

این راهپیمایی پس از آن آغاز شد که مذاکرات حزب تحریک انصاف با دولت فدرال برای حل اختلافات، به‌ویژه درباره سیاست مقابله با تروریسم به نتیجه نرسید.

آفریدی در عین حال هشدار داد که اگر وضعیت بدتر شود، نه او و نه هیچ فرد دیگری قادر به کنترل مردم نخواهد بود.

سروزیر خیبرپختونخوا تأکید کرد: «ما هیچ تصمیمی را که پشت درهای بسته و برخلاف نظر ما، استان ما یا پاکستان گرفته شود، نخواهیم پذیرفت.»

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کاروان معترضان پس از کوهات به سمت پیشاور حرکت می‌کند و سپس از مسیر تقاطع چارسده به سمت خیرآباد پیش خواهد رفت.

قرار است کاروان تا هشتم اکتبر به خیرآباد برسد؛ با این حال، سوهیل آفریدی هنوز جزئیات مرحله نهایی حرکت به سمت پایتخت، اسلام‌آباد، را اعلام نکرده و گفته است برنامه مرحله بعد در خیرآباد اعلام خواهد شد.

در همین حال، «علی امین گنڈاپور»، سروزیر پیشین خیبرپختونخوا که کاروان دیگری از هواداران حزب را از دیرا اسماعیل‌خان به سمت لاکی مروت هدایت می‌کرد، به دلیل مسدود بودن جاده‌ها و شرایط امنیتی در منطقه یاریک مسیر خود را تغییر داد.

وی با اشاره به اجرای مقررات ماده ۱۴۴ در این منطقه گفت رهبری حزب به هواداران دستور داده است به اموال عمومی آسیب نزنند و از هر اقدامی که موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شود خودداری کنند.

در کراچی نیز برنامه اعتراضی حزب تحریک انصاف در مناطق مختلف با استقرار نیروهای پلیس، مسدود شدن برخی جاده‌ها و بازداشت شماری از هواداران و رهبران حزب مختل شد.