تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان دست داشتند منهدم شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه تلاش های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست های آمریکایی صهیونسیتی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ 1405/04/19 دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ 1405/07/13 به هلاکت رسیدند.

در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفی گاه های تروریست ها به برخی فریب خوردگان هشدار می دهد که فریب مزدوران صهیونی ـ آمریکایی را نخورند.