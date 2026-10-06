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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
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۲ میلیون تصادف سالانه زیر ذره‌بین کارشناسان راهور

6 معاون عملیات پلیس راهور فراجا از بررسی سالانه بیش از ۲ میلیون فقره تصادف توسط کارشناسان این پلیس خبر داد.

جوان آنلاین: همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و جمعی از فرماندهان و مسئولان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های امدادی و اجرایی و برگزیدگان جشنواره‌های پلیس راهور برگزار شد.

سردار محمدباقر سلیمی در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران، اظهار کرد: در این همایش از برگزیدگان ۱۱ جشنواره که طی یک سال گذشته عملکرد واحدهای مختلف پلیس راهور را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، تقدیر می‌شود.

وی با اشاره به حضور نمایندگان سازمان‌های امدادی و دستگاه‌های همکار پلیس راهور افزود: نیروهای اورژانس، هلال‌احمر، امداد خودروها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های رانندگان و سایر مجموعه‌هایی که در طرح‌های ترافیکی در حوزه مدیریت، نظارت، کنترل، خدمات‌رسانی و امدادرسانی با پلیس همکاری دارند، نقش مهمی در اجرای مأموریت‌های ترافیکی ایفا می‌کنند.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کشور تقدیر کرد و گفت: این قشر زحمتکش با تلاش شبانه‌روزی چرخ‌های حمل‌ونقل و توسعه کشور را به حرکت درمی‌آورند و در این مراسم از برترین‌های آنها تقدیر خواهد شد.

سلیمی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره این مراسم گفت: در این بخش از افرادی که در طرح‌های ویژه ترافیکی طی یک سال گذشته فعالیت داشته‌اند، تقدیر می‌شود. با توجه به شرایط خاص کشور و اجرای طرح‌های امنیتی و مراسم‌های ملی و مذهبی، مأموریت‌های ویژه‌ای در شهرهایی از جمله تهران، قم و مشهد و همچنین سایر نقاط کشور اجرا شد که با تلاش کارکنان پلیس راهور و همکاری دستگاه‌های مختلف، به خوبی به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها برگ زرینی در کارنامه پلیس راهور و مجموعه انتظامی کشور محسوب می‌شود.

تقدیر از کارشناسان برتر تصادفات

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در ادامه به دومین جشنواره اشاره کرد و گفت: از کارشناسان رسیدگی به تصادفات در سطح کشور نیز تقدیر خواهد شد.

وی افزود: سالانه بیش از دو میلیون فقره تصادف در کشور توسط افسران کارشناسی رسیدگی می‌شود و در این جشنواره حدود ۳۰۰ هزار کروکی در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت و کروکی‌ها و افسران برتر با حضور داوران خبره شورای عالی تصادفات شناسایی شدند.

سلیمی اهمیت فعالیت کارشناسان تصادفات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: افسر کارشناس تصادفات در محل حادثه باید با دقت و تیزبینی آثار و علائم موجود را بررسی و آنها را با رفتار رانندگان و موازین حقوقی و قانونی تطبیق دهد تا بتواند درباره علت وقوع حادثه اظهارنظر کند؛ بنابراین این مسئولیت از حساسیت بالایی برخوردار است.

تجلیل از رانندگان نمونه

وی با اشاره به دیگر بخش‌های جشنواره‌های برگزارشده گفت: از رانندگان زحمتکش حوزه حمل‌ونقل عمومی در بخش بار و مسافر درون‌شهری نیز بر اساس سوابق رانندگی، تخلفات، تصادفات و اقدامات فداکارانه آنها در طول یک سال گذشته تقدیر خواهد شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا افزود: جشنواره دیگری نیز به معرفی رانندگان برتر پلیس راهور و رانندگان نمونه سایر معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی فراجا اختصاص دارد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد انگیزه و ترغیب رانندگان به رعایت اصول ایمنی و حفظ و نگهداری خودروهای سازمانی عنوان کرد و گفت: این اقدامات در راستای پیشگیری از تصادفات، کاهش هدررفت تجهیزات و نیروی انسانی سازمانی انجام می‌شود.

سلیمی ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار راننده در بخش‌های مختلف فراجا فعالیت دارند که تعدادی از آنها بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده به عنوان رانندگان نمونه انتخاب و در این مراسم مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

تقدیر از کارکنان فداکار و صحیح‌العمل

وی همچنین از برگزاری جشنواره‌ای برای تقدیر از کارکنان فداکار و صحیح‌العمل خبر داد و گفت: در این بخش از کارکنانی که طی یک سال گذشته با اقدامات ایثارگرانه، فداکارانه و خلاقانه در نجات جان هموطنان، بازگرداندن اموال و وجوه پیدا شده و تحویل آنها به صاحبانشان نقش داشته‌اند، تقدیر می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: همچنین کارکنانی که در شرایط سخت، از جمله دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های دی‌ماه، با جانفشانی از مقرها و اماکن انتظامی دفاع کرده‌اند، در زمره افراد شایسته تقدیر قرار گرفته‌اند.

در این مراسم همچنین جمعی از مسئولان قوه قضاییه، فرماندهان و معاونان فراجا، پیشکسوتان و اساتید دانشکده علوم و فنون پلیس راهنمایی و رانندگی و اعضای شورای عالی تصادفات کشور حضور داشتند.

برچسب ها: تصادف ، راهور ، پلیس راهور
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