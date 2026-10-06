کد خبر: 1383026
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش محرمانه «سیا»؛ اسرائیل در آستانه جنگ داخلی است

ث44 یک گزارش محرمانه از سوی سیا نسبت به احتمال وقوع جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی و فروپاشی سیاسی این رژیم هشدار داد.

جوان آنلاین: منابع آگاه در این کشور اعلام کردند که گزارش محرمانه تدوین شده از سوی سرویس سیا نسبت به خطر وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی یا فروپاشی سیاسی رژیم صهیونیستی در سایه تشدید شکاف های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ علیه غزه، لبنان و ایران هشدار می دهد.

این گزارش که در ماه اوت گذشته تحت عنوان نفوذ از داخل توسط کارشناسان یگان سرخ سیا تدوین شده به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های نظامی، بازگشت کهنه سربازان از یک جنگ طولانی و مشکلات روحی و روانی آنها، افزایش خشم عمومی نسبت به سرباز زدن حریدی ها از حضور در ارتش و همچنین عملکرد نتانیاهو که برای باقی ماندن در قدرت می جنگند اشاره دارد.

نویسندگان این گزارش کارشناسان امور رژیم صهیونیستی هستند و تنها فرضیه های خیالی خود را ارائه نکرده اند بلکه تاکید دارند که همزمان با انتخابات آتی و شکاف های داخلی در این رژیم خطر وقوع یک جرقه برای آغاز جنگ داخلی واقعی وجود دارد.

در این گزارش آمده است که صهیونیست ها هزینه های جنگ طلبانه رژیم را با افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی طی ۲ سال گذشته پرداخت می کنند.

همچنین تاکید شده که رژیم صهیونیستی با انزوای روز افزون در عرصه بین الملل به ویژه کاهش حمایت های آمریکا رو به رو شده و تداوم این وضعیت می تواند به فروپاشی آن بیانجامد.

برچسب ها: سیا ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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