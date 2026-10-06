کد خبر: 1383023
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تضعیف بخش‌های خدمات‌رسانی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران

آمریکا رویترز از کاهش فعالیت بخش های خدمات رسانی در آمریکا و افزایش نارضایتی ها نسبت به بالا رفتن قیمت انرژی به دلیل تجاوز این کشور علیه ایران خبر داد.

جوان آنلاین: رویترز گزارش داد: فعالیت بخش های خدمات رسانی در آمریکا طی ماه سپتامبر کاهش پیدا کرد. این در حالی است که افزایش تقاضای داخلی، زنجیره‌ های تأمین خدمات را تحت فشار قرار داد و شاخص قیمت‌های پرداختی توسط کسب‌وکارهای تولیدی را به بالاترین سطح خود در بیش از چهار سال گذشته رساند. این مسئله نشان می‌دهد تورم ممکن است تا سال ۲۰۲۷ در سطوح بالای خود باقی بماند.

بر اساس نتایج نظرسنجی پژوهشکده مدیریت تأمین آمریکا که روز گذشته منتشر شد اکثر شهروندان از افزایش قیمت سوخت ناراضی هستند. تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث افزایش شدید قیمت انرژی و سوخت و محصولات مرتبط با آن به دلیل اختلال در تنگه هرمز شده است.

در این گزارش آمده است: قیمت گازوئیل به بالاترین حد خود رسیده و این روند فشار زیادی بر کشاورزان و رانندگان کامیون وارد آورده است. در عین حال کارشناسان حوزه اقتصاد هشدار می دهند این افزایش هزینه‌ها ممکن است به ‌زودی به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده و فشارهای تورمی را گسترش دهد.

برچسب ها: آمریکا ، دولت امریکا ، جنگ ایران امریکا
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