نماینده کشورمان در سازمان ملل در واکنش به لفاظی‌های نماینده بحرین با تاکید بر اینکه ایران آغازگر حمله نبوده است، درباره در اختیار گذاشتن حریم هوایی برای انجام حمله علیه تهران هشدار داد.

جوان آنلاین: «علی کریمی مقام» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در کمیته سوم این نهاد بین المللی در پاسخ به ادعاهای دیپلمات بحرینی گفت: بحرین در حالی از حقوق بشر سخن می گوید که نسبت به پشت پرده رویدادها چشم بسته است.

وی با بیان اینکه بحرین قربانی نیست، افزود: این کشور ، قلمرو، پایگاه ها و حریم هوایی را برای جنگ غیرقانونی علیه ایران در اختیار آمریکا قرار داد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: بحرین که قلمرو خود را برای جنگ غیرقانونی علیه همسایه‌اش در اختیار آمریکا قرار داده است، دیگر نمی تواند از پیامدهای آن ابراز حیرت و شگفتی کند.

نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل با تاکید بر اینکه ایران، آغازگر حمله نبود و مورد حمله قرار گرفت، تصریح کرد که واکنش تهران «اعمال حق ذاتی مشروع» بود.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: اگر بار دیگر از قلمرو هر کشوری در منطقه برای انجام حمله علیه ایران استفاده شود، پاسخ خواهیم خواهیم داد.

نماینده ایران خطاب به نماینده بحرین گفت: دو راه بیشتر وجود ندارد. یا امنیت را در منطقه با یکدیگر می‌سازیم یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بحرین پیشتر، راه دوم را برگزید و اگر بار دیگر همان انتخاب را تکرار کند، نباید انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشد.