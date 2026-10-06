کد خبر: 1383011
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲
سیاست » اخبار کلی

پاسخ ایران به لفاظی‌های نماینده بحرین در سازمان ملل

سازمان ملل نماینده کشورمان در سازمان ملل در واکنش به لفاظی‌های نماینده بحرین با تاکید بر اینکه ایران آغازگر حمله نبوده است، درباره در اختیار گذاشتن حریم هوایی برای انجام حمله علیه تهران هشدار داد.

جوان آنلاین: «علی کریمی مقام» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در کمیته سوم این نهاد بین المللی در پاسخ به ادعاهای دیپلمات بحرینی گفت: بحرین در حالی از حقوق بشر سخن می گوید که نسبت به پشت پرده رویدادها چشم بسته است.

وی با بیان اینکه بحرین قربانی نیست، افزود: این کشور ، قلمرو، پایگاه ها و حریم هوایی را برای جنگ غیرقانونی علیه ایران در اختیار آمریکا قرار داد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: بحرین که قلمرو خود را برای جنگ غیرقانونی علیه همسایه‌اش در اختیار آمریکا قرار داده است، دیگر نمی تواند از پیامدهای آن ابراز حیرت و شگفتی کند.

نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل با تاکید بر اینکه ایران، آغازگر حمله نبود و مورد حمله قرار گرفت، تصریح کرد که واکنش تهران «اعمال حق ذاتی مشروع» بود.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: اگر بار دیگر از قلمرو هر کشوری در منطقه برای انجام حمله علیه ایران استفاده شود، پاسخ خواهیم خواهیم داد.

نماینده ایران خطاب به نماینده بحرین گفت: دو راه بیشتر وجود ندارد. یا امنیت را در منطقه با یکدیگر می‌سازیم یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بحرین پیشتر، راه دوم را برگزید و اگر بار دیگر همان انتخاب را تکرار کند، نباید انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشد.

برچسب ها: سازمان ملل ، سازمان ملل متحد ، بحرین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

پدر، عشق، پسر

جلسه سران قوا برگزار شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

زیر ضرب اطلاعات

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

طلا‌های سرنوشت‌ساز

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار