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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت اوکراینی‌ها با نامزدی زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت

3 نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حدود ۵۳ درصد از اوکراینی‌ها معتقدند که ولودیمیر زلنسکی نباید برای دومین دوره ریاست جمهوری این کشور نامزد شود.

جوان آنلاین: به نقل از کی‌یف ایندیپندنت، نظرسنجی «موسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف» (KIIS) که دوشنبه منتشر شد، همچنین حاکی است، ۴۲ درصد بر این باورند که زلنسکی باید در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و ۵ درصد نیز در این باره نظر قطعی نداشتند.

به گزارش ایرنا، قانون اساسی اوکراین برگزاری انتخابات را در شرایط حکومت نظامی که پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد مجاز نمی‌داند.

در دسامبر ۲۰۲۳، ۵۹ درصد از اوکراینی‌ها خواهان نامزدی مجدد زلنسکی وقت بودند و در دسامبر ۲۰۲۵، تنها ۴۵ درصد چنین نظری داشتند. اکنون این رقم به ۵۳ درصد افزایش یافته است.

زلنسکی به دلیل رسوایی‌های فساد مالی مرتبط با افراد حلقه نزدیکانش و همچنین تصمیمات غیرمنتظره از جمله برکناری میخایلو فدوروف وزیر دفاع با انتقادات فزاینده‌ای رو‌به‌رو شده است.

نظرسنجی KIIS همچنین نشان داد که ۴۵ درصد از اوکراینی‌ها معتقدند امور کشورشان در مسیر نادرستی پیش می‌رود، در حالی که ۴۰ درصد نظری مخالف دارند.

علاوه بر این، ۴۴ درصد اظهار کردند که نسبت به دولت کنونی زلنسکی «عمدتا احساس ناامیدی» می‌کنند و ۳۳ درصد نیز گفتند که احساس شرمساری دارند.

برچسب ها: اوکراین ، زلنسکی ، انتخابات ریاست جمهوری
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