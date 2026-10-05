کد خبر: 1382981
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۲
جامعه » اخبار كلی

زمان و شرایط مصاحبه رشته‌های خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ اعلام شد

6 سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای، زمان، مکان و مدارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه و گزینش پذیرفته‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

جوان آنلاین: براساس اطلاعیه منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره (کدرشته‌محل ۲۸۲۹؛ مهندسی حرفه‌ای معماری) و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح (کدرشته‌محل ۲۶۴۵؛ مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری) اعلام شده است، ملزم هستند طبق زمان‌بندی دقیق در محل‌های تعیین‌شده حضور یابند.

جزئیات مصاحبه دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره

این مصاحبه برای تمامی داوطلبان (برادران و خواهران) در روز‌های سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ و چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

محل مراجعه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، خیابان شهید فلاح‌پور، پلاک ۲۹، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره.

مدارک لازم: همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، اصل دانشنامه یا گواهی موقت دوره کاردانی به همراه ریزنمرات برای داوطلبان الزامی است.

جزئیات مصاحبه آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح

مصاحبه داوطلبان (برادران و خواهران) در روز‌های چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ و پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ برگزار می‌شود.

محل مراجعه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح.

مدارک لازم: داوطلبان باید سه سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه، سه سری تصویر پشت و روی کارت ملی، سه سری تصویر گواهی‌نامه یا مدرک فارغ‌التحصیلی کاردانی، سه قطعه عکس و در صورت عضویت در بسیج یا داشتن کارت پایان‌خدمت، مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند.

داوطلبان برای مشاهده و دریافت اسامی معرفی شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح اینجا را کلیک کنند.

داوطلبان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده فهرست اسامی به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس https://www.sanjesh.org/ مراجعه کنند.

برچسب ها: آزمون کاردانی ، سازمان سنجش ، نیروهای مسلح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

اکران خصوصی «جانشین»

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار