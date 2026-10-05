سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای، زمان، مکان و مدارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه و گزینش پذیرفته‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

جوان آنلاین: براساس اطلاعیه منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره (کدرشته‌محل ۲۸۲۹؛ مهندسی حرفه‌ای معماری) و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح (کدرشته‌محل ۲۶۴۵؛ مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری) اعلام شده است، ملزم هستند طبق زمان‌بندی دقیق در محل‌های تعیین‌شده حضور یابند.

جزئیات مصاحبه دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره

این مصاحبه برای تمامی داوطلبان (برادران و خواهران) در روز‌های سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ و چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

محل مراجعه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، خیابان شهید فلاح‌پور، پلاک ۲۹، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره.

مدارک لازم: همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، اصل دانشنامه یا گواهی موقت دوره کاردانی به همراه ریزنمرات برای داوطلبان الزامی است.

جزئیات مصاحبه آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح

مصاحبه داوطلبان (برادران و خواهران) در روز‌های چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ و پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ برگزار می‌شود.

محل مراجعه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح.

مدارک لازم: داوطلبان باید سه سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه، سه سری تصویر پشت و روی کارت ملی، سه سری تصویر گواهی‌نامه یا مدرک فارغ‌التحصیلی کاردانی، سه قطعه عکس و در صورت عضویت در بسیج یا داشتن کارت پایان‌خدمت، مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند.

داوطلبان برای مشاهده و دریافت اسامی معرفی شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح اینجا را کلیک کنند.

داوطلبان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده فهرست اسامی به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس https://www.sanjesh.org/ مراجعه کنند.