یک شهید و چند زخمی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی از شهید و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش مهر، در این حمله جوانی فلسطینی به نام «هشام جمال ابوجلاله» به شهادت رسید.

همچنین در حمله پهپادی دیگری به یک چادر در اردوگاه الجزایری در منطقه مواصی خان‌یونس، سه فلسطینی از جمله یک زن و یک دختر بچه زخمی شدند.

سازمان امداد و نجات در استان رفح اعلام کرد نیرو‌های امدادی این سه مجروح را پس از حمله به چادر مذکور منتقل کردند.

منابع پزشکی همچنین از زخمی شدن شماری از فلسطینی‌ها در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق منطقه «الکنیس» در مواصی خان‌یونس خبر دادند.