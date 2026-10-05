کد خبر: 1382974
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر روس: ابعاد تاثیر جنگ علیه ایران بر اقتصاد جهانی هنوز آشکار نشده‌است

3 وزیر توسعه اقتصادی روسیه با بیان اینکه تجارت جهانی برای مدت طولانی تحت تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران قرار خواهد داشت، گفت هنوز ابعاد این تاثیر به طور کامل ارزیابی نشده است.

جوان آنلاین: ماکسیم رشتنیکوف در گفت‌و‌گو با تاس اظهار داشت که تجارت جهانی برای مدت طولانی همچنان پیامد‌های جنگ آمریکا علیه ایران را احساس خواهد کرد و کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند تأثیر کامل آن را ارزیابی کنند.

به گزارش ایرنا، این وزیر روس گفت: درگیری در غرب آسیا به یک عامل عمده بی‌ثبات‌کننده برای بازار جهانی تبدیل شده است. روشن است که تجارت جهانی برای مدت طولانی پیامد‌های آن را احساس خواهد کرد و کارشناسان هنوز ابعاد کامل این پیامد‌ها را ارزیابی نکرده‌اند.

رشتنیکوف افزود: تأثیر منفی بحران خلیج فارس پیشاپیش در سه‌ماهه نخست سال جاری بر جریان‌های تجاری تأثیر گذاشته بود. کارشناسان سازمان تجارت جهانی محاسبه کرده‌اند که اختلالات قابل توجه در حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز موجب شد صادرات منطقه در آن دوره ۹.۷ درصد و واردات آن نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت هیدروکربن‌ها و کود‌های شیمیایی و هزینه‌های تولید و لجستیک در نتیجه جنگ علیه ایران، به‌طور اجتناب‌ناپذیری فشار بر بازار‌های جهانی مواد غذایی را تشدید کرد. کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های کمترتوسعه‌یافته که به واردات وابسته‌اند و منابع محدودی برای تضمین امنیت پایدار غذایی دارند، به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند.

برچسب ها: روسیه ، ایران ، اقتصاد جهان
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