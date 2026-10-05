کد خبر: 1382955
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بررسی آخرین وضعیت روابط ایران و واتیکان

3 سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با سید عباس عراقچی دیدار کرد که طی آن آخرین وضعیت روابط دوجانبه بررسی شد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تسنیم، سفیر کشورمان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات نمایندگی، برنامه‌های پیش رو برای توسعه و ارتقاء همکاری‌های کشورمان با واتیکان را تشریح کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و واتیکان، ظرفیت‌های موجود در چارچوب اشتراکات دینی و نقش گفت‌و‌گو‌های بین‌ادیانی در مسیر گسترش و تعمیق روابط میان دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، واتیکان
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