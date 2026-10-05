جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی تأکید کرد: در پی حادثه «فلای‌دبی»، در حال بازنگری رویه‌ها در آمریکا هستیم. هنوز هیچ مدرک قطعی مبنی بر ارتباط ایران با حادثه فلای‌دبی مشاهده نکرده‌ایم.

به گزارش مهر، درحالیکه دادستان کل امارات پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات انجام شده در خصوص حادثه پرواز فلای دبی بیانگر آن است که کمک خلبان این پرواز قصد انجام عملیات تروریستی را داشته است، افراد مطلع از این پرونده دیروز یکشنبه به «سی‌بی‌اس نیوز» گفتند که بازرسان صهیونیست معتقدند او به تنهایی اقدام کرده است.

«سی‌بی‌اس نیوز» گزارش داد: الحمامی مدتی کوتاه برای شرکت «عمان ایر» کار کرد و در آنجا دوره‌های آموزشی خلبانی را گذراند. به گفته منابع آگاه، در پی نظارت دولت عمان مشخص شد که او به وب‌سایت‌های افراط‌گرایانه سر می‌زده است؛ از این رو، عمان ایر او را به یک سمت اداری منتقل کرد.

یکی از این منابع اظهار داشت که این خلبان پس از انتقال به کار اداری، از سمت خود در عمان ایر استعفا داد و حوالی سال ۲۰۲۴ این شرکت هواپیمایی را ترک کرد. به گفته منابع، الحمامی در مقطعی ویدئویی از هواپیما‌های شرکت هواپیمایی صهیونیستی «ال‌عال» (El Al) در دبی منتشر کرد که در پایان آن، تصویری از «ایمن الظواهری»، سرکرده (تروریست های) القاعده که (ادعا شد‌ها ست) در سال ۲۰۲۲ در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، نمایش داده می‌شد.