دنیس هاسترت، پنجاه‌ویکمین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و باسابقه‌ترین رییس جمهوری‌خواه این مجلس، در ۸۴سالگی درگذشت.

جوان آنلاین: دنیس هاسترت، رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، در ۸۴سالگی درگذشت.

به گزارش ایرنا، به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، هاسترت که در خانه خود در ایالت ایلینوی زندگی می‌کرد، در جریان تعطیلات آخر هفته بر اثر علل طبیعی جان باخت. پزشکی قانونی ایلینوی این خبر را تایید کرده است.

هاسترت پنجاه و یکمین رییس مجلس نمایندگان آمریکا بود و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ این سمت را بر عهده داشت. او همچنین طولانی‌ترین دوره ریاست مجلس در میان روسای جمهوری‌خواه این نهاد را در کارنامه خود داشت.

با این حال، دوران فعالیت سیاسی هاسترت پس از ترک ریاست مجلس با پرونده‌ای جنجالی همراه شد. او بعدتر به اتهام طراحی طرحی برای پنهان‌کردن ادعا‌های مربوط به سوءاستفاده جنسی محکوم شد و به ۱۵ ماه حبس زندان محکوم شد.