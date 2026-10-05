اعتراض‌های دانش‌آموزان از فرانسه به کشور بلژیک نیز کشانده شده است و تا کنون پلیس ۱۰ نفر از دانش‌آموزان را بازداشت کرده است.

جوان آنلاین: از آناتولی، اعتراض‌های دانش‌آموزان بلژیکی در مخالفت با اصلاحات آموزشی روز دوشنبه در شهر لیژ شروع و به چند شهر دیگر این کشور گسترش یافت.

به گزارش ایرنا، به گزارش شبکه «آرتی‌بی‌اف»، پلیس اعلام کرد ۱۰ نفر اندکی پیش از ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی بازداشت شده‌اند.

در مرکز شهر لیژ، شماری از فروشگاه‌ها برای احتیاط تعطیل شدند و معترضان در بخش‌هایی از شهر، از جمله اطراف ایستگاه قطار «گی‌یمن» تجمع و حرکت کردند.

صد‌ها دانش‌آموز نیز در مقابل چند مدرسه در سراسر شهر تجمع کردند.

پلیس اعلام کرد در کیف برخی معترضان موادی را پیدا کرده است که احتمالا می‌توان از آنها برای ساخت کوکتل مولوتوف استفاده کرد؛ از جمله بطری‌های شیشه‌ای و تکه‌های پارچه. با این حال، مقام‌های پلیس تاکید کردند هیچ ماده قابل اشتعالی در این بازرسی‌ها پیدا نشده است.

بر اساس اعلام شهردار لیژ، شماری از معترضان همچنین تلاش کردند کرکره‌های موسسه «سن‌میشل» را تخریب کنند که در ارتباط با این حادثه دو نفر بازداشت شدند.

در بخش‌های دیگری از منطقه لیژ نیز آتش‌نشانان از به‌آتش‌کشیده‌شدن چند دستگاه اسکوتر در شهر‌های هرستال و شنه خبر دادند.

به گزارش ایرنا، این اعتراض‌ها در بلژیک هم‌زمان با ادامه اعتراض‌های دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه برگزار می‌شود؛ دانش‌آموزان فرانسوی طی چند روز گذشته با مسدودکردن ورودی مدارس و برگزاری تجمع در مقابل آنها، خواستار بهبود شرایط آموزشی شده‌اند.

«ادوارد گفری» (Edouard Geffray)، وزیر آموزش فرانسه امروز مدارس را تعطیل کرده است.

وی گفت از زمان آغاز این جنبش اعتراضی، ۲۴ مدرسه به آتش کشیده شده یا مورد تخریب قرار گرفته‌اند.

این اعتراضات که از هفته گذشته در پاریس آغاز شد، در اعتراض به شرایط نامناسب آموزشی از جمله تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مدارس به سراسر فرانسه گسترش یافته است.

در جریان این اعتراضات، نیرو‌های پلیس ضدشورش با دانش‌آموزان درگیر شده‌اند. دست‌کم ۵ هزار نفر، عمدتا نوجوانان، بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر از جمله دانش‌آموزان و معلمان نیز زخمی شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری نیز از معلمان خواسته‌اند در اعتراضات و اعتصابات شرکت کنند.

در برخی موارد، تجمعات دانش‌آموزی به خشونت کشیده شده و معترضان نقاب‌دار اقدام به ایجاد آتش در خیابان‌ها کرده‌اند. ویدئو‌های منتشرشده نیز صحنه‌هایی از برخورد نیرو‌های پلیس با دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.

دانش‌آموزان معترض همچنین با برگزاری تحصن و مسدودکردن ورودی مدارس، خواستار بهبود شرایط آموزشی شده‌اند. یکی از این اقدامات اعتراضی روز دوم اکتبر در نزدیکی میدان «ناسیون» (Nation) در پاریس برگزار شد.