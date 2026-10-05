مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، «مهرداد اخلاقی» را برای تصدی وزارت دفاع به مجلس معرفی کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی را برای تصدی وزارت دفاع به مجلس معرفی کرد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون مربوطه، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی برگزار شود.

اخلاقی از مدیران ارشد وزارت دفاع است و مدیر عاملی سازمان صنایع هوافضا از جمله سوابق اوست.

به گزارش تسنیم، در جریان جنگ ۴۰ روزه بود که دشمن آمریکایی صهیونی در حملات خود به تهران سرلشکر امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را در ابتدای جنگ تحمیلی سوم ترور کرد و به شهادت رساند پس از آن بود که رئیس جمهور طی نامه‌ای سردار سید مجید ابن الرضا را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.