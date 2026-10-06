جوان آنلاین: رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با تأکید بر اینکه استفاده از سرمایه‌های ارزی مردم می‌تواند به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید کمک کند، گفت: اصل راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی اقدام مناسبی است و برای اینکه مردم سرمایه‌های ارزی خود را از خانه‌ها خارج و وارد این صندوق‌ها کنند، باید اعتماد عمومی نسبت به این سازوکار ایجاد و حفظ شود.



محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در گفت‌و‌گو «جوان» اظهار کرد: اصل استفاده از سرمایه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، اقدام خوبی است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. بخشی از مردم سرمایه‌های ارزی خود را به صورت اسکناس یا دارایی‌های ارزی در خانه نگهداری می‌کنند و اگر سازوکاری مطمئن و قابل اعتماد برای استفاده از این منابع ایجاد شود، این سرمایه‌ها را وارد چرخه اقتصاد می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی محدود است، استفاده از منابعی که در اختیار مردم قرار دارد می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی می‌توانند بخشی از این منابع را جمع‌آوری و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی قرار دهند و از این طریق ارتباط میان سرمایه‌های مردم و نیاز‌های بخش تولید را تقویت کنند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: یکی از مزیت‌های چنین صندوق‌هایی این است که مردم در کنار حفظ ماهیت ارزی سرمایه خود، می‌توانند از بازدهی آن نیز بهره‌مند شوند. بنابراین سازوکار صندوق به گونه‌ای طراحی شد که برای سرمایه‌گذار از نظر حفظ ارزش دارایی و دریافت بازدهی اطمینان ایجاد می‌کند، انگیزه مردم برای خارج کردن سرمایه‌های ارزی از حالت راکد و ورود آن به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

نجفی‌منش با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی تصریح کرد: برای اینکه این طرح در جامعه جا بیفتد، مهم‌ترین مسئله جلب اعتماد مردم است. ما در گذشته نیز تجربه‌هایی در حوزه جذب سرمایه‌های ارزی مردم داشته‌ایم و همین موضوع باعث شده است مردم نسبت به نحوه بازگشت اصل سرمایه و تعهدات مربوط به آن حساس باشند. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته استفاده و سازوکاری طراحی کرد که مردم با اطمینان بیشتری سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند سرمایه‌ای که وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی می‌کنند، تحت چه سازوکاری مدیریت می‌شود، منابع در چه بخش‌هایی به کار گرفته خواهد شد و در زمان سررسید یا خروج از سرمایه‌گذاری، اصل سرمایه و بازدهی آن چگونه به آنها پرداخت می‌شود. شفافیت در این موارد می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد و استقبال عمومی داشته باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: اگر منابع ارزی مردم بتواند به جای راکد ماندن در خانه‌ها وارد فعالیت‌های مولد شود، هم برای صاحب سرمایه منفعت ایجاد می‌کند و هم می‌تواند منابع مورد نیاز تولید را تأمین کند. در واقع، این منابع می‌تواند به جای آنکه صرفاً به عنوان یک دارایی راکد نگهداری شود، در خدمت سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد قرار گیرد.

نجفی‌منش تأکید کرد: البته موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی صرفاً به راه‌اندازی آنها محدود نمی‌شود، بلکه استمرار اعتماد مردم اهمیت بیشتری دارد. اگر نخستین تجربه مردم از این صندوق‌ها مثبت باشد و آنها در عمل شاهد حفظ سرمایه و دریافت بازدهی مورد انتظار خود باشند، زمینه برای گسترش این نوع سرمایه‌گذاری و ورود منابع بیشتری به اقتصاد فراهم خواهد شد.

وی افزود: بنابراین لازم است همه دستگاه‌های مسئول، از مرحله طراحی و تدوین مقررات تا نحوه فعالیت صندوق‌ها و بازگشت سرمایه، به موضوع اعتمادسازی توجه ویژه داشته باشند. هرچه سازوکار فعالیت صندوق‌ها شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، احتمال مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد بود.

نجفی‌منش در پایان گفت: سرمایه‌های ارزی مردم ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و اگر بتوان این منابع را با ایجاد اعتماد و سازوکار مناسب وارد فعالیت‌های مولد کرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت ارزی می‌توانند به یکی از مسیر‌های تأمین مالی تولید و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شوند.