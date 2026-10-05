هزاران نفر از هواداران «عمران‌خان» نخست‌وزیر سابق و زندانی پاکستان در اعتراض به ادامه حبس او راهپیمایی به سوی اسلام‌آباد را آغاز کردند.

جوان آنلاین: هزاران نفر از هواداران عمران‌خان، امروز دوشنبه راهپیمایی طولانی خود به سمت اسلام‌آباد را با هدف مطالبه آزادی او آغاز کردند؛ اقدامی که در بحبوحه تشدید اختلافات میان حزب عمران‌خان و رهبری سیاسی پاکستان انجام شده است.

به گزارش رویترز، این راهپیمایی روز یکشنبه از استان «خیبر پختونخوا» در شمال‌غرب پاکستان آغاز شد؛ استانی که تحت کنترل حزب «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) به رهبری عمران‌خان قرار دارد. شرکت‌کنندگان قرار است در چندین نقطه توقف داشته باشند و در نهایت به اسلام‌آباد برسند.

«سهیل آفریدی» سروزیر خیبر پختونخوا که رهبری این راهپیمایی را برعهده دارد، از مردم خواست به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

او گفت: «از همه شما می‌خواهم بیرون بیایید؛ جوانان بیرون بیایند، به خاطر رهبرتان که در زندان است.»

اختلاف میان حزب عمران‌خان و رهبری سیاسی پاکستان به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که پارلمان این کشور دولت عمران‌خان را برکنار کرد. عمران‌خان در آن زمان ارتش را مسئول برکناری خود دانست؛ اتهامی که ارتش پاکستان آن را رد می‌کند.

این اختلافات پس از بازداشت عمران‌خان در ماه می ۲۰۲۳ شدت گرفت. بازداشت او به اعتراضات و شورش‌هایی منجر شد که در جریان آن، هوادارانش به تأسیسات نظامی حمله کردند. پس از آن، دولت پاکستان، سرکوب گسترده‌ای را علیه حزب عمران‌خان آغاز کرد و هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف بازداشت شدند و دهها نفر نیز بعدها در دادگاه‌های نظامی به محکومیت رسیدند.

عمران‌خان که ۷۴ سال دارد و پیش از ورود به سیاست ستاره مشهور کریکت بود، خود را زندانی سیاسی توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، او پیش از بازداشت در سال ۲۰۲۳ نیز با ارتش پاکستان دچار اختلاف شده بود؛ ارتشی که به گفته تحلیلگران، همچنان به‌عنوان قدرتمندترین نهاد و داور نهایی تحولات سیاسی در این کشور شناخته می‌شود.

ارتش و دولت غیرنظامی کنونی پاکستان این ادعا را که عمران‌خان زندانی سیاسی است رد می‌کنند و بر استقلال دستگاه قضایی این کشور تأکید دارند.

عمران‌خان در چندین پرونده قضایی محکوم شده است، اما تمام این محکومیت‌ها به جز یکی تاکنون تعلیق یا لغو شده‌اند و درخواست‌های تجدیدنظر در این پرونده‌ها همچنان در جریان است.

این راهپیمایی قرار بود در ابتدا در ۲۷ سپتامبر (۵ مهر ۱۴۰۵) برگزار شود، اما پس از آنکه دولت «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، پیشنهاد مذاکره درباره مطالبات حزب عمران‌خان را مطرح کرد، به تعویق افتاد. با این حال، مذاکرات در پایان هفته گذشته به شکست منتهی شد و حزب عمران‌خان بار دیگر راهپیمایی را آغاز کرد.

آخرین اعتراض گسترده حزب تحریک انصاف در دو سال پیش با درگیری‌های مرگبار میان معترضان و نیروهای امنیتی پایان یافته بود.

در آستانه حرکت معترضان به سمت پایتخت، هزاران نیروی پلیس و نیروهای شبه‌نظامی در اطراف و داخل اسلام‌آباد مستقر شده‌اند. همچنین کانتینرهای حمل‌ونقل برای مسدود کردن مسیرها و ایجاد موانع در منطقه دولتی اسلام‌آباد قرار داده شده‌اند؛ منطقه‌ای که پارلمان، اقامتگاه نخست‌وزیر و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند.

دولت پاکستان: اجازه ورود به اسلام‌آباد را نمی‌دهیم

دولت پاکستان اعلام کرده است که اجازه ورود راهپیمایان به اسلام‌آباد را نخواهد داد.

«محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، در اظهاراتی تهدیدآمیز گفت: «یک‌بار برای همیشه تمامش می‌کنیم.»

او افزود که دولت نمی‌تواند اجازه دهد حزب تحریک انصاف هر زمان که بخواهد فعالیت‌های جاری در پایتخت را مختل کند.

نقوی که نماینده دولت پاکستان در مذاکرات با حزب عمران‌خان بود، مدعی شد مذاکرات به دلیل خودداری حزب تحریک انصاف از همکاری درباره سیاست مقابله با تروریسم برای مبارزه با افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در استان خیبر پختونخوا شکست خورده است؛ استانی که با افغانستان مرز دارد.

حزب تحریک انصاف این روایت دولت را رد کرده و گفته است که دولت پاکستان تلاش کرده این حزب را برای پذیرش امتیازهایی ناعادلانه تحت فشار قرار دهد.

استان خیبر پختونخوا طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است.

محسن نقوی و دیگر وزرای دولت پاکستان همچنین هشدار داده‌اند که اگر دولت محلی خیبر پختونخوا که تحت رهبری حزب عمران‌خان قرار دارد، از سیاست مقابله با تروریسم مورد حمایت دولت مرکزی پیروی نکند، ممکن است دولت این استان بر اساس «قوانین و سازوکارهای قانونی و قانون اساسی» برکنار شود.