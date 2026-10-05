کد خبر: 1382874
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

برای حل مشکلات باید از طرح‌های عملی و فراجناحی استفاده کنیم

س رئیس‌جمهور تاکید کرد: در شرایط ناشی از جنگ و تحریم، حل مشکلات کشور نیازمند طرح‌های عملیاتی، همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هم‌اندیشی با اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت موجود و تبیین شرایط ناشی از جنگ و تحریم، با اشاره به اینکه تغییر رفتار در میان آحاد جامعه فرآیندی درازمدت است، اظهار داشت: ایجاد تغییر و تحول در جامعه کار ساده‌ای نیست و زمان‌بر است، بنابراین برای تأثیرگذاری و تحول میان افراد جامعه، باید اشخاصی آگاه و توانمند که به اجرای طرح‌های عملیاتی و کار گروهی ایمان دارند، وارد میدان شوند و اقدام کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولویت اصلی من حل معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی است، با اشاره به برخی آیات قرآن، خاطرنشان کرد: رسیدگی به افراد نیازمند، زنان سرپرست خانواده، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اولویت‌هایی هستند که خداوند در قرآن به آن تأکید کرده است. بنابراین ضرورت دارد طرح‌ها و سیاست‌های حکمرانی در تمامی ابعاد مبتنی بر رسیدگی به این گروه از جامعه باشد.

پزشکیان سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری را از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای رسیدگی به امور آحاد جامعه برشمرد و گفت: تأمین معیشت و زندگی مردم می‌تواند مبتنی بر طرح‌ها و ایده‌های اجرایی و عملیاتی باشد که از بستر مسجد و محله‌محوری آغاز می‌شود. نمی‌توان قانون را با اعمال زور و فشار اجرایی کرد؛ بنابراین ظرفیت سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری این امکان را به ما می‌دهد تا با افزایش سطح خدمات عمومی به جامعه و برقراری تعامل و هم‌یاری، تغییر رفتار ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اعلام اینکه این اختیار به مساجد داده شده است تا به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی در کنار مردم باشند، گفت: ضرورت دارد اقدامات و برنامه‌های ما مبتنی بر جذب تمام آحاد جامعه باشد و از تقابل پرهیز کنیم. در حوزه مدیریت مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب نیز مسجدمحوری می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که در تمامی امور، حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی پیش‌نیاز اقدامات است، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و آسیب رساندن به وحدت شکل‌گرفته در کشور هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه با حفظ وحدت و انسجام می‌توان مشکلات را برطرف کرد، تقویت تعامل و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: مسئله‌ای به نام دولت و غیردولت نداریم؛ تمامی ما یک ملت هستیم و برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌ها، همه باید تلاش کنیم و طرح‌های عملیاتی داشته باشیم. اگرچه ممکن است در ساحت تئوری مسائلی مطرح شود، اما تمامی این طرح‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشند. بنابراین هر یک از شما نمایندگان و سایر اقشار جامعه که اعتقاد دارند می‌توانند معضل اجتماعی یا مشکل اقتصادی را برطرف کنند، این اختیار را به آنان واگذار می‌کنیم تا در عمل به مسائل رسیدگی کنند و در این راهبرد، نگاه ما فراجناحی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود، صرفه‌جویی و کنترل مصرف را از الزامات اساسی کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: با رعایت الگوی مصرف در حوزه انرژی و ارتقای سطح بهره‌وری می‌توانیم درآمد حاصل از آن را به سبد معیشت مردم اختصاص دهیم و درآمد و دستمزدها را اصلاح کنیم. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند در تعامل با دولت، در نظام بودجه‌ریزی نسبت به سازمان‌های و بخش‌های غیرضروری بازنگری داشته باشند. در این فرآیند پیگیر هستیم تا به هیچ عنوان برق و انرژی نهادهای تولیدی و کسب‌وکارها قطع نشود و چرخ تولید بچرخد تا هیچ یک از افراد جامعه بیکار نشوند. امیدواریم این نهضت تعامل و هم‌افزایی شکل بگیرد و با یکدیگر بر سر مسائل دعوا نداشته باشیم و با هماهنگی موضوعات را پیگیری کنیم.

در ابتدای این نشست هم‌اندیشی، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح‌ها و راهکارهای خود را برای مدیریت اساسی حوزه‌های عدالت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و ارزی، سامان‌دهی وضعیت مسکن و خودرو، مدیریت سهام عدالت، توجه به مبحث امنیت غذایی، اصلاح حقوق و دستمزد، رسیدگی به مباحث فرهنگی و حجاب و ساماندهی وضعیت مسکن، به سمع و نظر رئیس‌جمهور رساندند.

مقرر شد در حوزه هر یک از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، جلساتی ویژه و هدفمند با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مجلس شورای اسلامی ، دولت چهاردهم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

اکران خصوصی «جانشین»

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

زیر ضرب اطلاعات

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

سوگلی‌های فدراسیون!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

جلسه سران قوا برگزار شد

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار