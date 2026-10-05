رئیس‌جمهور تاکید کرد: در شرایط ناشی از جنگ و تحریم، حل مشکلات کشور نیازمند طرح‌های عملیاتی، همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هم‌اندیشی با اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت موجود و تبیین شرایط ناشی از جنگ و تحریم، با اشاره به اینکه تغییر رفتار در میان آحاد جامعه فرآیندی درازمدت است، اظهار داشت: ایجاد تغییر و تحول در جامعه کار ساده‌ای نیست و زمان‌بر است، بنابراین برای تأثیرگذاری و تحول میان افراد جامعه، باید اشخاصی آگاه و توانمند که به اجرای طرح‌های عملیاتی و کار گروهی ایمان دارند، وارد میدان شوند و اقدام کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولویت اصلی من حل معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی است، با اشاره به برخی آیات قرآن، خاطرنشان کرد: رسیدگی به افراد نیازمند، زنان سرپرست خانواده، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اولویت‌هایی هستند که خداوند در قرآن به آن تأکید کرده است. بنابراین ضرورت دارد طرح‌ها و سیاست‌های حکمرانی در تمامی ابعاد مبتنی بر رسیدگی به این گروه از جامعه باشد.

پزشکیان سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری را از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای رسیدگی به امور آحاد جامعه برشمرد و گفت: تأمین معیشت و زندگی مردم می‌تواند مبتنی بر طرح‌ها و ایده‌های اجرایی و عملیاتی باشد که از بستر مسجد و محله‌محوری آغاز می‌شود. نمی‌توان قانون را با اعمال زور و فشار اجرایی کرد؛ بنابراین ظرفیت سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری این امکان را به ما می‌دهد تا با افزایش سطح خدمات عمومی به جامعه و برقراری تعامل و هم‌یاری، تغییر رفتار ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اعلام اینکه این اختیار به مساجد داده شده است تا به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی در کنار مردم باشند، گفت: ضرورت دارد اقدامات و برنامه‌های ما مبتنی بر جذب تمام آحاد جامعه باشد و از تقابل پرهیز کنیم. در حوزه مدیریت مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب نیز مسجدمحوری می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که در تمامی امور، حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی پیش‌نیاز اقدامات است، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و آسیب رساندن به وحدت شکل‌گرفته در کشور هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه با حفظ وحدت و انسجام می‌توان مشکلات را برطرف کرد، تقویت تعامل و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: مسئله‌ای به نام دولت و غیردولت نداریم؛ تمامی ما یک ملت هستیم و برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌ها، همه باید تلاش کنیم و طرح‌های عملیاتی داشته باشیم. اگرچه ممکن است در ساحت تئوری مسائلی مطرح شود، اما تمامی این طرح‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشند. بنابراین هر یک از شما نمایندگان و سایر اقشار جامعه که اعتقاد دارند می‌توانند معضل اجتماعی یا مشکل اقتصادی را برطرف کنند، این اختیار را به آنان واگذار می‌کنیم تا در عمل به مسائل رسیدگی کنند و در این راهبرد، نگاه ما فراجناحی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود، صرفه‌جویی و کنترل مصرف را از الزامات اساسی کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: با رعایت الگوی مصرف در حوزه انرژی و ارتقای سطح بهره‌وری می‌توانیم درآمد حاصل از آن را به سبد معیشت مردم اختصاص دهیم و درآمد و دستمزدها را اصلاح کنیم. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند در تعامل با دولت، در نظام بودجه‌ریزی نسبت به سازمان‌های و بخش‌های غیرضروری بازنگری داشته باشند. در این فرآیند پیگیر هستیم تا به هیچ عنوان برق و انرژی نهادهای تولیدی و کسب‌وکارها قطع نشود و چرخ تولید بچرخد تا هیچ یک از افراد جامعه بیکار نشوند. امیدواریم این نهضت تعامل و هم‌افزایی شکل بگیرد و با یکدیگر بر سر مسائل دعوا نداشته باشیم و با هماهنگی موضوعات را پیگیری کنیم.

در ابتدای این نشست هم‌اندیشی، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح‌ها و راهکارهای خود را برای مدیریت اساسی حوزه‌های عدالت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و ارزی، سامان‌دهی وضعیت مسکن و خودرو، مدیریت سهام عدالت، توجه به مبحث امنیت غذایی، اصلاح حقوق و دستمزد، رسیدگی به مباحث فرهنگی و حجاب و ساماندهی وضعیت مسکن، به سمع و نظر رئیس‌جمهور رساندند.

مقرر شد در حوزه هر یک از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، جلساتی ویژه و هدفمند با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.