سناتور آمریکایی: ترامپ به دنبال خرید رای است

با افزایش انتقادها از عملکرد دولت آمریکا نزدیک انتخابات میان دوره ای کنگره، مارک کِلی سناتور دموکرات گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پیشنهاد چک های ۵ هزار دلاری به دنبال خرید رای است.

جوان آنلاین: هفته نامه نیوزویک نوشت: کِلی در برنامه «فیس دِ نیشن» شبکه خبری سی بی اس درباره طرح های ترامپ برای پرداخت نقدی به رای دهنگان آمریکایی و به ویژه ارسال ۵ هزار چک به افراد بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا گفت ترامپ تلاش می کند «رای بخرد.»

این سناتورِ منتقد ترامپ، به طرح های نقدی ترامپ از جمله پرداخت ۹۰ دلار به بیش از ۲۰ میلیون نفر از افراد واجد شرایط طرح مدیکر و حدود ۵۰۰ میلیون دلار به افراد مشمول بیمه موسوم به اوباما کر اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که آیا از تلاش ترامپ برای انتقال پول به آمریکایی ها حمایت می کند گفت، رای دهندگان باید به دیده تردید به پیشنهاد ۵ هزار دلاری ترامپ نگاه کنند.

برآوردها نشان می دهد که اجرای این پیشنهاد ترامپ می تواند هزینه بیش از یک تریلیون دلاری در بر داشته باشد و چنین طرح هایی به تصویب کنگره نیاز دارد.

ترامپ علنا از ارائه جزییات درباره سازوکار تامین مالی این پیشنهاد خود یا مسیر قانونی آن خودداری کرده است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که دولت او هرگونه برنامه پرداخت مستقیم به شهروندان را لغو کرده است.

منتقدان می گویند کاخ سفید با این پرداخت های نقدی به دنبال تقویت جایگاه خود در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره است. اما ترامپ و متحدانش از این طرح ها دفاع کرده اند و مدعی اند هدف از آن کمک به آمریکایی هایی است که با افزایش هزینه های درمان و فشارهای اقتصادی مواجه اند.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان دوره ای کنگره امسال در تاریخ ۱۲ آبان برگزار می شود و گمانه زنی ها نشان می دهد که ممکن است دموکرات ها در این انتخابات پیروز شوند. مایک جانسون رییس مجلس نمایندگان آمریکا یکشنبه (دیروز) اعلام کرد طرح ترامپ برای پرداخت چک‌های ۵ هزار دلاری به شهروندان بزرگسال آمریکایی، نیازمند تایید کنگره است.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ و مقام‌های ارشد دولت او مدعی هستند می‌توان این پرداخت‌ها را بدون تصویب کنگره انجام داد.