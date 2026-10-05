جوان آنلاین: «گای ازریل»، خبرنگار کانال تلویزیونی آی‌۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه)‌ گزارش داد یک گردشگر آمریکایی در نزدیکی مقر ارتش این رژیم در تل‌آویو بعد از صحبت درباره قصدش برای اجرای آنچه این خبرنگار «حمله تروریستی» خوانده، بازداشت شده است.

طبق گزارش این خبرنگار اسرائیلی، این گردشگر به محل این مقر آمده و درخواست مجوز برای ورود به ساختمان کرده و «به طرز مشکوکی رفتار کرده است.»

به ادعای این خبرنگار، طبق داده‌های موجود، او بعد از ابراز اینکه برنامه اجرای یک حمله را دارد، دستگیر شده است. مقام‌های رژیم صهیونیستی در حال بررسی استرداد او هستند.

رسانه یدیعوت آحارونوت نیز پیرامون این رویداد نوشت که فرد بازداشت‌شده امروز در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و پلیس درخواست تمدید بازداشت او را خواهد کرد.

رسانه جروزالم پست نیز گزارش داد پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای طی امروز بازداشت این گردشگر را تایید کرده اما جزئیات مکان امنیتی که او به آنجا مراجعه کرده، ملیت و دلیل دستگیری او را به جز ذکر «رفتار مشکوک» مشخص نکرده است. این رسانه گزارش داد، فرد بازداشت‌شده از اطراف مجتمع «کریا» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی عکسبرداری کرده است.