هشدار آرامکو عربستان درباره پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز

جوان آنلاین: امین الناصر رئیس اجرایی شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد که ذخایر نفتی که حاشیه امن جهان در برابر شوک های عرضه به شمار می آمد به صورت نگران کننده ای کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: این مسئله شرایط بازارها را در معرض خطر تشدید اوضاع قرار داده است، مگر آنکه تنگه هرمز دوباره بازگشایی شود.

این سخنان رئیس اجرایی شرکت آرامکو عربستان بعد از گذشت چند روز از اعلام برداشت از ذخایر موارد اضطراری نفت و گازوئیل تا 100 میلیون بشکه با هدف کاهش قیمت سوخت مطرح شده است.

الناصر در جریان یک نشست در لندن گفت: تا زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت اعتماد این واقعیت تلخ وجود دارد که فشارها بر دو طرف بازار نفت تشدید می شود. فشارها بر بازار نفت خطرناک است چرا که قیمت نفت پالایش شده به شدت افزایش یافته است. حتی بعد از بازگشایی تنگه، کشورهای مصرف کننده انرژی تا 2 سال برای بازسازی ذخایر خود زمان نیاز دارند.