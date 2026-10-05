جوان آنلاین: متن سخنان سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (صف آیه ۴)

ملت عزیز و مبعوث شده ایران اسلامی

اکنون با عنایات ویژه خداوند متعال توجهات خاص امام و مولایمان حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حمایت های بی دریغ همه اقشار ملت از نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان میراث گرانبهای امامین انقلاب اسلامی (که درود خدا بر ارواح طیبه آنان باد)، رهبری های شجاعانه و حکیمانه خلف صالح قائد شهیدامت امام خامنه ای(اعلی الله مقامه الشریف)، تلاش های خستگی ناپذیر دولت خدمتگزار و مجاهدت نیروهای مسلح، جنگ های تحمیلی و ظالمانه سران شرور و یاغی آمریکا و رژیم جعلی صهیونی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده و به اقرار کارشناسان مستقل و آزاده، رئیس جمهور خبیث آمریکا و رئیس باند تبه کار صهیونی با بحران های حاد در حوزه های مختلف روبرو شده اند؛ برابر برخی اخبار و اطلاعات مجددا در تلاشند تا با مستمسک قرار دادن دروغ بزرگ تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای و اینکه ایران سرافراز و قدرتمند در شرایط ضعیفی قرار دارد، آغازگر مجدد جنگ علیه ایران عزیز باشند که در همین رابطه نکاتی را به استحضار می رسانم:

۱- بر هیچ انسان آزاده ای پوشیده نیست و همگان اقرار دارند که ملت عزیز ایران با سابقه تمدن بزرگ چند هزار ساله، همواره مردمان آزاد، ظلم ستیز، عدالت جو بوده اند و به برکت اسلام عزیز به صفت های درخشانی چون ولایتمداری، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلوم، دارای اعتقاد به نصرت الهی و پیروزی حتمی بر ظالمان، آراسته شده و در ادامه این مسیر با عزت نیز در برابر هیچ ظالم و زورگویی کوتاه نخواهند آمد.

۲- باند تبهکار صهیونی که تاریخ نکبت بار و نامشروع ۸۰ ساله خود را بر غارت، قتل و تجاوز بنیان نهاده است، بر اثر خطای محاسباتی و با توهم رویارویی با ایران ضعیف، جنگ ۱۲ روزه با چراغ سبز شیطان بزرگ و جنگ رمضان را با مسخ کردن رئیس جمهور خیره سر آمریکا علیه ایران اسلامی آغاز کرد، پس از گذشت چند روز از شروع جنگ، به دلایل مختلف از جمله ضربات پرقدرت، موثر و سنگین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از سر استیصال، درخواست توقف جنگ را مطرح و به دنبال راهی برای خروج از جنگی که خود آغازگر آن بود می گشت. نتیجه دو جنگ گذشته نه تنها امنیت را برای رژیم غاصب و ساکنان غیرقانونی سرزمین های اشغالی به ارمغان نیاورد، بلکه گسل های ضعف و ناکارآمدی و فساد سردمداران آن را بیش از پیش آشکار و ناامنی مضاعف را به همراه داشته است که آثار آن قابل کتمان نیست. اطمینان واثق داریم که رژیم خبیث صهیونی نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری یارای رویارویی با ایران قدرتمند را نداشته و نخواهد داشت و اگر به هر دلیلی مجددا دچار خطای محاسباتی شود و آغازگر جنگی دیگر باشد، صاعقه های خشم الهی مردم و رزمندگان غیور ایران، آمال و آرزوهای آنها را بر باد خواهد داد.

۳- رئیس جمهور خودشیفته آمریکا نیز بداند، اولا جمهوری اسلامی ایران معتقد است سگ زرد برادر شغال است و منتظر نتایج انتخابات کنگره آمریکا نبوده و نیست. بلکه این مردم آمریکا هستند که مشتاقانه منتظرند که پاسخ دروغ های ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را در این انتخابات بدهند. ثانیا چه قبل و چه بعد از انتخابات و با هر نتیجه ای اگر خود و یا به تحریک رژیم کودک کش صهیونی، علیه ایران اسلامی اقدام نماید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بلافاصله، با شدت و قدرت و به صورت دردآور منافع آمریکا را بدون محدودیت، هدف قرار خواهند داد همان گونه که در جنگ رمضان مشاهده کردید.

۴- کشورهای میزبان آمریکا در منطقه نیز بدانند که عامل اصلی ناامنی در منطقه و بروز مشکلات اقتصادی، حضور ارتش تروریست آمریکا در منطقه است و تا این حضور، ادامه داشته باشد، ناامنی نیز وجود خواهد داشت. آگاه باشید اگر جنگ جدیدی علیه ایران آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا خواهد گرفت.

همچنین حضور رئیس باند تبه کار صهیونی در منطقه و اعلام این مطلب که برنامه هسته ای ایران وارد فاز نظامی شده است اولا از روی توهم است. ثانیا برای ترساندن و تهدید جلوه دادن ایران می باشد. هوشیار باشید ادعای وارد فاز پیشرفت شدن برنامه هسته ای ایران که همگان صلح آمیز بودن آن را تایید می نمایند از سوی جنایتکاری که چند صد کلاهک هسته ای در اختیار دارد، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه به تمسخر گرفتن قوانین بین المللی می باشد که هیچ گونه پایبندی به آنها نداشته و ندارد.

۵- به سازمان های بین المللی به ویژه آژانس انرژی اتمی هشدار می دهیم، از ادامه ایفای نقش گرگ در لباس میش خودداری نموده و از ادامه اظهارنظرهای بی اساس در مورد مراکز هسته ای ایران پرهیز نمایند.

۶- در خاتمه، یادآور می شود که ایران اسلامی، قوی تر از هر زمان دیگری آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی در هر نوع و هر سطح را دارد و به نصرت الهی امیدوار و معتقد می باشد.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی