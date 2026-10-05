کد خبر: 1382838
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تعطیلی مدارس فرانسه و پیوستن اتحادیه‌های معلمان به معترضان

فرانسه در حالی که وزیر آموزش فرانسه اعلام کرده که انتظارمی رود ۵۰۰ مدرسه امروز (دوشنبه) در سراسر این کشور تعطیل بماند، برخی اتحادیه معلمان و احزاب چپ گرا برای ابراز نارضایتی گسترده تر از دولت امانوئل مکرون به معترضان ملحق شده‌اند.

جوان آنلاین: شبکه خبری فرانس ۲۴ به نقل از ادوارد ژفره وزیر آموزش فرانسه نوشت: به دلیل آن که موج اعتراضات دانش آموزی، کشور را متزلزل کرده است، این مدارس به طور کامل یا بخشی از آن ها در روز دوشنبه تعطیل خواهند ماند.

وی اظهار داشت، تعطیلی یا تعلیق فعالیت این ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان به دلیل آن است که امنیت هنوز برقرار نشده است.

تعطیلی مدارس و ملحق شدن اتحادیه‌های معلمان و شخصیت‌های سیاسی به معترضان در فرانسه

ژفره تایید کرد که در اعتراضات برخی از مدارس «به آتش کشیده شده» یا «غارت» شده اند.

اعتراضاتی که به دلیل کمبود معلم، ساعات طولانی کلاس های درس و تاسسیات فرسوده آموزشی از ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) در پاریس شروع شد، اکنون به سراسر این کشور رسیده است.

اِریک فَسَن (Éric Fassin) جامعه شناس و استاد دانشگاه پاریس گفت: این اعتراضات در وهله نخست مطالبه ای برای کسب برابری، به رسمیت شناخته شدن و حفظ اعتبار است.

دانش آموزان خواستار بهبود شرایط ابتدایی هستند که امکان درس خواندن را فراهم کند و در نهایت به دنبال فرصت های یکسانی با سایر دانش آموزان در کشورهای دیگر هستند.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت: برخی از اتحادیه های معلمان و مقام های سیاسی نیز به منظور ابراز همبستگی، به اعتراضات پیوسته اند. دولت فرانسه برخی خواسته های دانش آموزان را قانونی و مشروع توصیف اما «خشونت» را محکوم کرده و حزب چپ افراطی فرانسه موسوم به «فرانسه تسلیم ناپذیر» را به تحریک اعتراضات متهم کرده؛ اتهامی که این حزب آن را رد کرده است.

نیویورک تایمز نوشت: با وجود آنکه برخی از دانش آموزان تلاش کرده اند از خشونت فاصله بگیرند اما برخی خواستار اعتراضات بیشتر در هفته های آینده هستند.

برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات ، ضد فرانسه
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