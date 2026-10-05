سخنگوی شهرداری تهران از اسکان ۳۶۰۰ خانواده در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن خبر داد و گفت: ۲۵۳۹ واحد مسکونی در مسیر مقاوم‌سازی قرار گرفته و ۲۳۷۰ خانواده نیز ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری امروز دوشنبه ۱۳ مهر، با تشریح اقدامات مدیریت شهری تهران در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، اظهار کرد: در طول جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، ۳۶۰۰ خانواده اسکان داده شدند که از این میزان، نزدیک به ۳۲۰۰ خانواده بیش از ۴۸ ساعت و برخی از آنها چند ماه در هتل‌های اصفهان اسکان اضطراری داشتند.

وی افزود: در بخش بازسازی، واحدهای مسکونی که نیازمند بازسازی‌های جزئی و متوسط بودند، با هزینه کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد، بازسازی شدند و این اقدامات به اتمام رسیده است.

محمدخانی ادامه داد: در بخش مقاوم‌سازی نیز ۲۵۳۹ واحد در نظر گرفته شده که ۵۵ درصد این اقدامات انجام شده است.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: در بخش ودیعه مسکن نیز به ۲۳۷۰ خانواده ودیعه مسکن پرداخت شده و اسکان موقت آنها شکل گرفته است. منظور از اسکان موقت، اجاره ملک برای حداقل یک سال است تا تعمیرات، بازسازی یا نوسازی منزل آنها انجام شود.

وی همچنین گفت: بیش از ۷ هزار خانواده نیز کارت هدیه شهرداری تهران را برای خرید وسایل منزل دریافت کرده‌اند.

محمدخانی با اشاره به اقدامات آتش‌نشانان در جریان جنگ، اظهار کرد: با تلاش همکاران ما، به‌خصوص آتش‌نشانان قهرمان شهر تهران، ۴۲۷ شهروند یا هموطن در شهر تهران توسط عوامل امدادرسانی و آتش‌نشانی از زیر آوار بمباران‌ها نجات پیدا کردند.

وی افزود: آتش‌نشانان در شرایطی که احتمال اصابت‌های مجدد و چندباره وجود داشت، به عملیات امدادرسانی ادامه دادند و توانستند جان ۴۲۷ نفر را نجات دهند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: برخی از نیروهای آتش‌نشانی نیز به دلیل تعدد مأموریت‌ها و حضور دائمی در لحظات اولیه، دچار بیماری‌های تنفسی شدند که امیدواریم سلامتی آنها به طور کامل بازگردد.

محمدخانی درباره تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ نیز گفت: عرضه بی‌وقفه کالاهای اساسی در ۳۱۶ میدان و بازار میوه و تره‌بار و ۵۵ فروشگاه شهروند انجام شد.

وی با اشاره به خسارت‌های مستقیم واردشده به شهرداری تهران، بیان کرد: در این مدت، بیش از ۳۲ هزار تماس با شماره‌های اعلام‌شده شهرداری تهران از سوی شهروندان برقرار شد و به این تماس‌ها پاسخ داده شد.

محمدخانی همچنین از انجام یک‌هزار و ۶۸۳ مورد ارزیابی ایمنی سازه‌ها و ساختمان‌ها خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت مجموعه‌های مختلف انجام شد تا مشخص شود هر سازه نیاز به مقاوم‌سازی دارد یا باید تخریب و دوباره ساخته شود.

وی در ادامه به حضور گروه‌های جهادی در تهران اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر از نیروهای جهادی در بخش‌های مختلف، از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تا خدمات شهری، معراج شهدا و بهشت زهرا(س)، به تهران آمدند و در کنار مدیریت شهری به مردم کمک کردند.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: این نیروها از استان‌های مختلف و با تخصص‌های گوناگون در تهران حضور پیدا کردند؛ از استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی در حوزه‌هایی مانند روانشناسی که برای غربالگری و کمک به خانواده‌ها در هتل‌ها حضور داشتند تا گروه‌هایی که در زمینه نصب و برش شیشه و فعالیت‌های عمرانی همکاری کردند.