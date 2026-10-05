هم‌زمان با نزدیک شدن به سالگرد عملیات هفتم اکتبر (طوفان الاقصی)، رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذرگاه‌های کرانه باختری و نوار غزه را مسدود کرد؛ اقدامی که منجر به اختلال در رفت‌وآمد فلسطینیان شده و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند.

جوان آنلاین: «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور داده است گذرگاه‌های کرانه باختری و غزه در روزهای پنجم و هفتم اکتبر (۱۳ و ۱۵ مهر) بسته شوند. این تصمیم هم‌زمان با تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی برای برگزاری مراسم مربوط به هفتم اکتبر اتخاذ شده است.

عملیات طوفان الاقصی در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، به عنوان یک شکست سنگین اطلاعاتی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی در تاریخ این رژیم شناخته می‌شود؛ عملیاتی که ضمن آن ساختارهای امنیتی و نظامی این رژیم در شناسایی و جلوگیری از حمله غافلگیر شدند و اعتبار ادعاهای تل‌آویو درباره توان بازدارندگی و برتری اطلاعاتی آن به‌شدت زیر سؤال رفت.

جنبش حماس در آن زمان اعلام کرد که این حمله «برای پایان دادن به محاصره ناعادلانه و ظالمانه غزه (از سال ۲۰۰۷) و خنثی کردن نقشه‌های اسرائیل برای نابودی آرمان فلسطین و تحمیل حاکمیت خود بر مسجدالاقصی» انجام شده است.

به گزارش روزنامه اسرائیلی معاریو، پیامدهای این عملیات همچنان کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار داده و بحران‌های داخلی و خارجی آن را تشدید کرده است.

از آن زمان، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی منابع بهداشتی فلسطینی، شمار شهدای غزه از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به بیش از ۷۴ هزار نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۷۵ هزار نفر رسیده است.

هم‌زمان، ارزیابی مشترک سازمان ملل، اتحادیه اروپا و «بانک جهانی» نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از زیرساخت‌های مسکونی، درمانی و آموزشی نوار غزه آسیب دیده یا تخریب شده و بازسازی این منطقه به حدود ۷۱.۴ میلیارد دلار منابع در مدت یک دهه نیاز دارد.